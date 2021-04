Sebastián Leyton llega como goleador del torneo y avisa a la U: “Quiero seguir así para cumplir mis objetivos”

Un partido marcado por la controversia se vivió en La Portado, porque Deportes La Serena venció por 2-0 a Curicó Unido, elenco que se presentó con 11 futbolistas, sin banca de suplentes, sin su técnico Martín Palermo, porque un miembro de la delegación dio positivo a una prueba preventiva de covid-19.

Sin embargo, toda esa previa no empañó el buen desempeño del delantero Sebastián Leyton, quien se matriculó con un doblete personal, fue la gran figura del encuentro y se alzó como el nuevo goleador del Campeonato Nacional con tres tantos en dos partidos.

Tras el compromiso, Leyton conversó con TNT Sports sobre la victoria y afirmó que “llegamos más al arco, nos atrevimos más. El partido ante Audax Italiano no fue grato y ahora es diferente trabajar con un triunfo. Tenemos que seguir progresando, porque no estamos al 100 por ciento para realizar el fútbol que queremos, de ser protagonistas”.

Al ser consultado por su pasado tortero, expresó que “fue un partido especial, pero le quiero decir a la gente en Curicó que me disculpen, pero yo me debo a La Serena, acá me han tratado súper bien”.

Y sobre su racha goleadora, comentó que "es mi primer doblete. No ha sido fácil llegar hasta aquí como futbolista, he trabajado bastante y quiero seguir así para cumplir mis objetivos”.

Finalmente, se refirió al próximo partido ante Universidad de Chile y mencionó que “ese será otro partido especial, porque me formé en la U y estuve muchos años jugando ahí. Será un encuentro especial”.