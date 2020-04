Tomás Asta-Buruaga revela su cruda salida de Unión Española: "Me dijeron eres el quinto central"

Un crudo inicio de carrera tuvo Tomás Asta-Buruaga, actual defensor de Universidad Católica. En conversación con Radio Agricultura, el jugador reveló una dura lesión en sus comienzos y por qué tuvo que salir anticipadamente del club que lo formó, Unión Española.

"En Unión Española me sube el Coto Sierra y el me hace debutar, después me llaman a la Sub 20 con el profesor Hugo Tocalli y lamentablemente jugando un cuadrangular me lesiono la rodilla y estuve parado siete meses", expresó.

Además agregó que "después llega Fernando Vergara y no me tenía tan considerado. Luego hubo un partido donde me empieza a citar y lamentablemente lo despiden. Después llega Martín Palermo y con sinceridad me dice ‘Tomás yo te tengo considerado como el quinto central’, así que fui a hablar con la dirigencia y no se dio, finiquité y parto a España. Estando allá me llama el profe Vergara para ir a Antofagasta y ni lo pensé".

Tomás Asta- Buruaga vs Curicó Unido

Tomás Asta-Buruaga también contó cómo pasa estos días de cuarentena preventiva en casa. "Un poco de playstation, series y aparte del doble entrenamiento de Universidad de Católica, para sobrevivir en estos días", expresó.

El defensor detalló la preocupación que tiene el conjunto Cruzado con los jugadores. "Afecta un poco el encierro, pero Universidad Católica siempre se preocupa de nosotros y el psicólogo deportivo nos está llamando a cada rato y nos pregunta cómo estamos, pero es muy cercano a nosotros", detalló.