Alarcón se va de O'Higgins con una espina en el corazón: "No me pude despedir con gente en el estadio"

Tomás Alarcón jugará en el Cádiz la próximo temporada, dejando a un lado sus días en O'Higgins. Por lo mismo, envió un recado muy conmovedor a la hinchada del cuadro celeste por todo lo que vivió en ese equipo desde pequeño.

"Desde que llegué en el 2012 a esta linda institución, me marcó mucho. Soy un hincha más. Cuando acepté la oferta de Cádiz supe que nunca me iba a desligar de este club, por su gente, por cada cuerpo técnico y persona que me ayudó en mi etapa de crecimiento. Me dieron consejos y lecciones de vida, eso me marcó mucho. Soy un agradecido del pueblo celeste", confesó en un mensaje que dio a conocer el cuadro rancagüino en sus redes sociales.

El volante contó que pudo ir consolidándose en O'Higgins gracias al buen trabajo que se hizo en series menores, que lo llenaron de confianza al momento en que tuvo que debutar en Primera.

"Salí campeón muchas veces con mi serie, eso me ayudó para sumar minutos en el primer minuto. También haber ido a Europa, donde se buscaba el sueño de ir a jugar", complementó Alarcón que incluso vio minutos en la Copa América.

���� ¡Mucho éxito Tomi! ����



✈️ Antes de partir a España, el gran Tomás Alarcón le envía un mensaje de despedida a todos los incondicionales hinchas celestes ⚽������#VamosOHiggins ���� pic.twitter.com/4FElCdiLZf — O'Higgins FC ������ (@OHigginsoficial) July 14, 2021

Finalizó indicando que le quedó una tarea pendiente. "Les agradezco cada momento que vivimos juntos. Lamentablemente no me pude despedir con ustedes en el estadio, pero siempre los voy a llevar en mi corazón. Tienen un hincha más, siempre apoyaré al club. Cuando esté en Chile, alentaré a la celeste con ustedes", contó por lo que ha pasado en la pandemia.

Sobre la barra, rememoró que "eran incondicionales en los estadios, en los días fríos, más allá del resultado. Ojalá nos veamos pronto en una cancha".