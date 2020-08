Sebastián Roco recuerda feroz discusión con Marco Antonio Figueroa que casi llega a los golpes

En enero de 2005 las cosas no estaban del todo bien en Cobreloa, luego de que Marco Antonio Figueroa separara a algunos jugadores del equipo, entre ellos Sebastián Roco.

El polémico ex defensor en conversación con Redgol recordó el conflicto que se generó con MAF y la fuerte discusión que pudo terminar en golpes.

"Estaba solo el PF, no había nadie más, y él (John Armijo) me informa que no tenía autorización de entrenar, y que Marco había dado esa orden, estaba a 50 metros de donde estaba y de todo el plantel y le digo a Armijo 'no pueden hacer esto, legalmente tengo que seguir entrenando y si él tiene algo que decir que me lo diga acá", comenzó su relato Roco.

Agregando que "claramente escuchó y vino caminando acá, al medio del plantel y le dice al oído '¿John, algún problema'. Y ahí digo ¡claro que tengo un problema! ¿Cómo no voy a poder entrenar?", y ahí fue una conversación super fuerte y dura, nos dijimos cosas, ninguno de los dos nos faltamos el respeto, si palabras fuertes y eso terminó rompiendo cualquier relación, yo entrenaba por un lado, ellos por el otro y no hubo más comunicción hasta el día de hoy".

Consultado respecto a si hubo violencia física entre ambos, Sebastián Roco lo niega de plano.

"Estaba presente todo el plantel, siempre he dicho que en ese sentido se hablan muchas cosas, ninguno de los dos se faltó al respeto, pero ir a las manos, llegar a eso es bajar muchísimo y uno siempte tiene que tener respeto, era mi jefe en ese entonces, pero tampoco iba a callar de situaciones que estaba viviendo y de ese estrés", cerró.