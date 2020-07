Sebastián Moreno defiende separación de la ANFP con la Federación y le pega a los clubes que lo "desestabilizaron"

Durante las últimas semana, la idea de la división de la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile ha tomado más fuerza. El martes pasado, Sebastián Moreno explicó esta iniciativa a la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados, lo que ha generado una serie de comentarios.

Es por ello que el mandamás del ente rector del fútbol chileno salió a poner el pecho a las balas. "El sistema de gobierno que implanta e impone que al ser electo por la ANFP de pleno derecho pasa a ser presidente de la Federación me parece algo antidemocrático, que no respeta los puntos intermedios del fútbol", lanzó en diálogo con Deportes en Agricultura.

Para Moreno, lo principal es que se entienda que la reformulación es necesaria. "No estamos hablando de continuar con un gobierno corporativo que, a todas luces, no funciona. Y lo digo desde la total objetividad y sin interés personal en el caso, salvo el cariño que uno le tiene a la Selección, que son, por cierto, mucho más importantes que los clubes".

"No hablo de modernización, que tiene que estar. Hablo de autonomía e integración. No matar a la ANFP ni separarla para siempre, todo lo contrario. Hablo que el cuerpo rector del fútbol chileno, como sucede en el 98% de los casos en el mundo, son las federaciones. Manejan la política de desarrollo del fútbol en general, cuando me hablan de juntar o fusionar a la ANFP de forma directa no puede ser, porque dejas fuera a la ANFA, al fútbol femenino y al árbitro", agregó.

Sebastián Moreno plantea la división de la ANFP y la Federación para un mejor desarrollo en el área que le corresponde a cada parte. Foto: Agencia Uno

Como si fuera poco, Moreno aprovechó de lanzar sus dardos a los equipos que le han puesto cuesta arriba su mandato. "No puede ser que un grupo de clubes desestabiliza al presidente de la ANFP y además al de la Federación de Fútbol de Chile ahora que viene las clasificatorias".

"A la ANFP le haría muy bien la separación, porque podría enfocarse absolutamente en su negocio principal, que es la administración de La Liga y, a su vez, le permite a la Federación poder determinar el desarrollo de las selecciones. Llevamos tantos años de vida y tenemos un complejo deportivo, que se llama Pinto Durán, que solo alberga a la masculina adulta y que no cumple con los requerimientos actuales", insistió.

Finalmente, el presidente recalcó que la división hará más fácil el desarrollo del fútbol en nuestro país. "Aquí el sistema tiene que cambiar, no sacamos nada con seguir haciendo las cosas desde un grupo cerrado de 33 clubes que se preocupan de desarrollar la liga. El presidente de la ANFP no puede ser el mismo que la Federación y no puede ser determinado por la ANFP, sino con".