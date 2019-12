Rodrigo Naranjo anuncia su retiro del fútbol y asume cargo directivo en Deportes Iquique

Esta mañana, el experimentado portero de Deportes Iquique, Rodrigo Naranjo, anunció su retiro del fútbol profesional y asumirá un cargo directivo en el club nortino como secretario técnico.

¡Gracias, capitán!

Serás eterno.



Déjale tu mensaje a Rodrigo Naranjo que en horas de esta mañana anunció su retiro del fútbol y la labor que continuará ejerciendo en el club.#GraciasCapitán��⚽️ pic.twitter.com/L1R4EEwkm8 — Deportes Iquique (@ClubDIquique) December 24, 2019

El portero confirmó su decisión a través de una conferencia de prensa junto al presidente del club, Cesare Rossi: "Agradecer al presidente por sus palabras, a la institución por todos estos lindos años que me cobijó, que aceptó a mi persona en esta linda ciudad, así que en general agradecido de cada persona e hincha que me mostró su cariño".

Sobre un posible partido de despedida, Naranjo aseguró que "no me he sentado a pensar de qué forma decir adiós, creo que la decisión que tomé ahora está, ya está decidido completamente. Lo que pueda venir más adelante se conversará y analizará para ver qué es mejor para el club y la gente que quiere despedirse".

El golero de 40 años cuelga los guantes después de una larga carrera con pasos por Santiago Wanderers, Unión La Calera, Everton, Coquimbo Unido y finalmente Deportes Iquique, club al que llegó en 2008 y se convirtió en todo un referente: ganó un título de Primera B y dos Copas Chile, además disputó la Copa Sudamericana 2011, 2012 y Copa Libertadores.