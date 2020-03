Programación de la fecha 8: ANFP posterga el partido entre Colo Colo y Santiago Wanderers

La ANFP hizo oficial la programación de la fecha 8 del Campeonato Nacional con una gran novedad: no se disputará el lance entre Colo Colo y Santiago Wanderers dada la participación alba en la Copa Libertadores, tal como pasó con el duelo entre Huachipato y Coquimbo Unido hace unas semanas por su actividad en la Sudamericana.

Además, no se jugarán partidos los días jueves y viernes e irá todo de sábado a lunes, destacando las visitas de la UC y la U a Cobresal y Palestino el 14 de marzo, respectivamente.

De esta forma, así se jugará la fecha 8 del Campeonato Nacional:

SÁBADO 14 DE MARZO

12:00 horas, Cobresal vs. Universidad Católica, El Cobre

17:30 horas, Palestino vs. Universidad de Chile, La Cisterna

20:00 horas, Everton vs. Deportes La Serena

DOMINGO 15 DE MARZO

12:00 horas, Coquimbo Unido vs. Deportes Iquique, Sánchez Rumoroso

18:00 horas, Unión Española vs. Huachipato, Santa Laura

20:30 horas, Audax Italiano vs. Universidad de Concepción, La Florida

LUNES 16 DE MARZO

18:00 horas, O’Higgins vs. Deportes Antofagasta, El Teniente

20:30 horas, Curicó Unido vs. Unión La Calera, La Granja

A DEFINIR

Colo Colo vs. Santiago Wanderers, Monumental