¡Insólito! ANFP suspende debut de Fernández Vial en Primera B una hora antes del partido ante Deportes Santa Cruz

Solo sucede en el fútbol chileno. El directorio de la ANFP decidió suspender el estreno de Fernández Vial en la Primera B por una nueva denuncia presentada por Lautaro de Buin. Lo insólito del tema es que la notificación llegó por correo electrónico y una hora antes de que arranque el encuentro ante Deportes Santa Cruz.

Por lo mismo, Felipe Sáez, gerente general del Aurinegros, conversó con Deportes en Agricultura sobre esta situación, quien confirmó lo ocurrido y, a la vez, lanzó una dura acusación: presentaron documentación “adulterada” o “falsa” y que tomaran acciones legales contra los responsables.

“Estamos aún en la ciudad de Santa Cruz, estamos sorprendidos por la situación y como dices nos avisaron una hora antes del partido, cuando los jugadores estaban vestidos y se estaban preparando para realizar el trabajo precompetitivo. 10 minutos nos llega un correo que la ANFP diciendo que suspenden el partido programado y unos minutos más tarde nos llega de parte del tribunal una nueva denuncia de Lautaro de Buin contra de nosotros”, partió explicando.

“Revisamos la denuncia, los antecedentes y al ver las pruebas nos dimos cuenta de que hay documentación que no corresponde al club. Si bien aparece mi firma y la firma de un jugador que participó la temporada pasada con nosotros, ese documento no es real, no es documento que nosotros estemos acostumbrado a firmar, en ese formato y en esas condiciones”, agregó.

Fernández Vial viene de eliminar a Universidad de Chile en los octavos de Copa Chile. (FOTO: Agencia Uno)

“Por tanto, comenzamos a revisar la información y a los minutos pude mandar a los abogados un informe más claro, incluso encontré de qué documentos recortaron la firma y la pegaron en ese documento. Es una situación muy grave, nos provoca un perjuicio incalculable y con los abogados estamos viendo las acciones al respecto”, complementó.

Al ser consultado sobre los constantes ataques de Lautaro, comentó que “estamos en el tribunal por otra denuncia anterior, en la cual hemos tenidos tres secciones con distintos actores involucrados o participantes que fueron citados o denunciados y hasta el momento la denuncia, suponemos nosotros, no va a quedar en nada por los testimonios que han prestado jugadores de distintos clubes”.

“Por tanto, ellos previendo esto generan este nuevo argumento, con una nueva denuncia, pero no entendemos por qué el directorio suspende nuestra participación, siendo que ellos teniendo las pruebas para suspender de Lautaro en su momento, no lo realizaron, la realizó la Segunda Sala del Tribunal. Y ahora van en contra del fallo de segunda instancia, que es la instancia máxima de los tribunales del fútbol en Chile. La situación es grave, a simple vista se ve que los documentos no son oficiales y no entendemos la medida del directorio”, afirmó.

Finalmente, sobre lo que se viene para Fernández Vial, Sáez comentó que “para nosotros la situación de normalidad debería haber iniciado hoy, pero no fue así. Ahora tenemos que seguir los conductos que están, hay una situación en el tribunal, pero mientras tanto vamos a tomar las acciones contra quién corresponda respecto a la documentación que se entregó, que no corresponde a documentación oficial, que fue adulterada o falsificada y va a correr en paralelo”.