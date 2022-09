El histórico Plebiscito de Salida de este 4 de septiembre parece remecer todos los rincones de nuestra sociedad. Incluso los más alejados de la contingencia han debido tomar partido, y la obligatoriedad del voto hará que cada uno decida en su fuero interno, cuál es el futuro que elige para el país. Y el fútbol no está ajeno a la conyuntura.

Pero al menos a nivel gremial, la decisión parece tomada. En hombres y mujeres, los sindicatos de futbolistas profesionales, Sifup y Anjuff, se reconocen inspirados por las ideas de la Nueva Constitución y cercanos a la opción del Apruebo. En conversación con Redgol, Luis Marín y Iona Rothfeld dan cuenta de la política al interior de los camarines.

"Los chilenos, y los jugadores no son la excepción, cada vez tienen más opinión. Hay conciencia social marcada y quedó de manifiesta con la campaña que hicimos en el 2019, Por un Chile Mas Justo", recuerda el secretario del Sifup. En pleno Estallido Social, los jugadores pidieron el regreso del fútbol, con respeto por las demandas sociales de la calle.

El fútbol femenino tiene sus propias banderas, reconoce Iona Rothfeld, ex seleccionada nacional, directora de Anjuff y ex candidata del Frente Amplio. "Aún es abismalmente distinto querer ser futbolista para un hombre y para una mujer, y eso responde también a elementos culturales, sociales y politicos", expone.

Pero el sentir popular del deporte es el que marca pauta, más allá de que no muchos expresen su opción públicamente. "Eso no quiere decir que no tengan opinión. La tienen y muy marcada", explica Marín. "Además, al ser el fútbol uno de los deportes más populares y con un componente social fuerte, es imposible estar ajenas a eso", agrega Rothfeld.

Uno de los elementos que marcará el Plebiscito de Salida es la obligatoriedad del voto para todos los mayores de 18 años. En ese sentido, una gran cantidad de futbolistas acudirá a las urnas por primera vez. "De igual modo, hemos visto harto interés porque estamos en un momento histórico para nuestro país", reconoce Luis Marín.

Por su parte, Iona Rothfeld cree que "participarán muchas más de las que siempre participan y supongo que será la misma tendencia de la ciudadanía" y que es un buen momento para sacar la voz: "Me gustaría que a futuro existan mayores garantías para que tuviésemos menos miedo de expresar nuestras opiniones o denunciar situaciones irregulares".

¿Qué votarán los y las futbolistas? ¿Apruebo o rechazo?

Como entes gremiales, tanto Sifup como Anjuff evitan manifestarse por una u otra postura frente a la Nueva Constitución, en nombre de los y las futbolistas nacionales. Pero ni Marín ni Rothfeld esconden su cercanía con el Apruebo, aunque optan por un mensaje camuflado y que destaca los elementos presentes en la propuesta.

"En términos personales, y hago hincapié en eso, tenemos una propuesta que pretende sanear la deuda histórica con las mujeres y las disidencias y diversidades sexogenéricas, que tiene perspectiva de género, que recoge demandas sociales relevantes, que tiene mayor representatividad y además que consagra el derecho al deporte. Creo que no hay mucho dónde perderse", explica la representante del futfem.

Por su parte, Lucho Marín advierte que el Sifup ha sido "una institución que los representa a todos. No podemos tener una postura pública en este caso. Los directores por sí solos, claro que si. Somos un gremio, defendemos igualdad, derechos laborales y justicia social. En eso no nos perdemos", sentencia.

Las jugadoras agregan la defensa de la inclusión de la mujer en todos los escenarios. "Trabajamos por un futuro en el que todas las personas podamos soñar y tener la oportunidad de ser futbolistas y desarrollarnos en condiciones dignas sin que el género, y ninguna otra cosa, sea una barrera", concluye Rothfeld.