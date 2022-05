El "gol fantasma" con el que Cobreloa consiguió empatar el encuentro 1-1 contra Santiago Wanderers por la Primera B sigue dando que hablar. Es que la imagen de la jugada que validó un tanto de David Chiquito Escalante fue catalogada como insólita en todas partes.

Por lo mismo, ha seguido latente lo que pasó en la noche del jueves en el estadio Zorros del Desierto de Calama, donde el que sacó la voz ahora fue el árbitro Patricio Blanca, quien de alguna forma desligó la culpa a su asistente Cristian Espíndola.

"El asistente es el que señala el gol. Desde mi posición no puedo evaluar si entra o no. Lo miré y él me indicó que el balón entró: es el procedimiento que debo hacer por las reglas del juego. Después veo las imágenes... y es de no creer", comentó Blanca en conversación con Deportes 13.

En ese sentido, el juez deja en claro que tampoco se dejó llevar por los festejos de los jugadores de Cobreloa para tomar su determinación: "La celebración de los jugadores no es tema a evaluar para mi, ni siquiera me fijé en eso", precisa.

En cuanto a la conversación que pudo tener con sus compañeros en el camarín, asegura que pudo tocar el tema con Espíndola, quien finalmente es el que cobra el gol.

"Hablamos de todo un poco, pero eso queda en la interna", detalla Blanca.

VAR

Desde que se implementó el sistema VAR en el fútbol chileno, se determinó que solo sea utilizado en la Primera División del Campeonato Nacional.

Por lo mismo, justo cuando desde la ANFP surgió la idea de bajar la cantidad de encuentros en que se utilice el sistema, de manera de bajar el presupuesto, desde la B piden a gritos que ellos también necesitan el VAR.

Algo que también destaca Patricio Blanca, quien asegura que con el respaldo podría haber tomado otra determinación en el duelo de Cobreloa.

"Me hubiera gustado tenerlo. Así corregía ese error", detalló Blanca, que es apuntado por cobrar el gol fantasma.