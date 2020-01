Pareja de Fernando Manríquez tras su salida de la U de Conce: "No ha llorado, pero tiene mucha pena"

Después de un 2019 para el olvido, Universidad de Concepción afina detalles para esta temporada. Y entre esos cambios se ha revelado que Fernando Manríquez, uno de los históricos del plantel, no seguirá en el club.

Tras casi siete años, el volante deja al campanil dos días después de que le habían anunciado su continuidad, según sus propias palabras. Su pareja, Camila Palma, reveló a LUN el momento que vive el jugador. "Siempre pensamos que Fernando iba a seguir en la U de Conce. De hecho no le dio importancia a las otras ofertas", comentó.

"Es un cambio para toda la familia, porque acá teníamos nuestro hogar, nuestra casa. Me la he llorado toda, al igual que nuestro hijo. Fernando no, pero sé que está dolido y tiene mucha pena. No lo estamos pasando bien", agregó.

Sin tener claridad aún sobre el futuro del jugador, Palam aseguró que "lo vamos a seguir donde sea. Fernando siempre me apoyó con los estudios y nosotros hacemos lo mismo con el fútbol. Él tiene ganas de firmar ya y dejarlo todo como siempre ha hecho".