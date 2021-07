Miguel Orellana explica su festejo dentro de un basurero y revela: "Me felicitaron Eduardo Vargas y Felipe Mora"

El jueves pasado, Magallanes consiguió un agónico triunfo ante Arturo Fernández Vial en la Primera B. La academia igualaba 1-1 con el almirante, pero en el minuto 87' Miguel Ángel Orellana rompió el empate para meter un zapatazo furioso que sentenció el 2-1.

Pero una vez realizada la anotación, el delantero sorprendió a todos corriendo a uno de los basureros para luego saltar a su interior. La situación generó carcajadas en sus compañeros, que no podían creer lo que estaba haciendo.

En conversación con LUN y tras dar la vuelta al mundo con su celebración, Orellana explicó en detalle por qué decidió meterse en el contenedor. "Ahora me dicen el Miguel Ángel del 8 y yo les respondo que no me tienen paciencia, jajaja. En su momento se dio, no más, pero después pensándolo bien y recordando que con mi familia siempre veo "El Chavo del 8", me hizo sentido".

Magallanes se metió en la zona media de la tabla tras vencer a Fernández Vial. Foto: Agencia Uno

De hecho, a tal nivel llegó su celebración que una compañía relacionada al rubro ya le ofreció un anuncio. "En estos días me contactó una empresa de tarros de basura para ver si puedo celebrar con ellos. Veremos qué sale, solo puedo adelantar que estamos en conversaciones. Es complicado por los protocolos".

Eso sí, para Orellana no deja de llamar la atención que ahora solo se habla del festejo y casi nada del tanto. "La celebración causó furor y me la han aplaudido harto. Lo que más risa me da es que ya nadie se acuerda del gol y todos recuerdan la pura celebración".

Ahí el delantero reveló más de lo que pasó ante Fernández Vial. "Todo esto nació porque soy muy amigo del utilero Alexis Moya, conocido como el manojito. Acordamos hacer un festejo para que se viera en todos lados, pero nada en específico y justo en este partido habían varios basureros".

Orellana dentro del basurero tras su gol. Foto: TNT Sports

Finalmente reconoció que hasta cracks de la selección chilena lo alabaron por su festejo. "Jamás imaginé que iba a tener una repercuión internacional. Me llegaron felicitaciones de Edú Vargas en Brasil, Felipe Mora desde Estados Unidos, Fernando Cordero que está en Chillán y así. No descarto un próximo festejo con el gorro del Chavo del 8".