Huachipato sigue peleando con todo para conseguir la salvación para evitar el descenso a la Primera B. Este lunes los Acereros derrotaron por 2-0 a Santiago Wanderers, llegando a 34 puntos y quedando a solo uno de escapar del penúltimo lugar.

El equipo ha tenido un alza desde la llegada de Mario Salas y ya suma tres triunfos al hilo. El arribo del Comandante descomprimió a un equipo que había sido protagonista en la primera parte del torneo, pero ahora debe prepararse para una de las peleas más difíciles en la lucha por alejarse del fondo.

El próximo fin de semana, visitan a Universidad Católica en una verdadera final por la permanencia. Ante los Cruzados deben sumar a toda costa, pero para ello tendrán que pasar por encima de uno de los líderes y que no quiere ceder terreno a dos fechas del final del torneo.

Tras el partido ante Santiago Wanderers, Salas conversó con TNT Sports y adelantó lo que será su regreso a San Carlos de Apoquindo, donde vivió uno de los mejores años de su carrera como DT. "Me imagino que en el momento va a ser emocionante, pero la verdad que uno con el correr del tiempo, con tantos años siendo técnico, uno se acostumbra a estas cosas".

El Comandante insistió en sus buenos recuerdos junto a la UC. "Guardo un cariño muy especial por la gente de Católica, es algo que no se me va a olvidar nunca. Los jugadores, la institución, los dirigentes, la hinchada, todo es parte de mi trayectoria como técnico. Es un lugar que me dio muchas alegrías", señaló.

¿Piensa en ayudar a Colo Colo?

Huachipato debe ganar sí o sí en su visita a Universidad Católica para poder escapar de la zona de descenso y respirar tranquilo pensando en la última fecha. Pero de lograrlo, también afectará de manera directa a la lucha por el título del Campeonato Nacional.

Si derrotan a los Cruzados, Colo Colo tendrá el camino servido para adueñarse de la punta si derrota a Unión Española, necesitando de solo un punto en la jornada de cierre del torneo, donde enfrentará a Deportes Antofagasta.

Ante este panorama y recordando su duro paso por el Cacique, Mario Salas dejó en claro que solo piensa en levantar a su quipo. "Nosotros la vamos a luchar hasta el final. Vamos a ir a San Carlos a pelear de igual a igual y tratar de ganar el partido, que es el único resultado que nos sirve".

Consultado directamente por lo que podría generar en la tabla y la mano que le podría dar a Colo Colo, el Comandante no dudó. "El objetivo es solamente uno: el beneficio de Huachipato", sentenció.