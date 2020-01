Manuel Pellegrini: “En algún momento espero dirigir a Chile, pero no ahora porque estoy sin trabajo”

El reconocido director técnico Manuel Pellegrini conversó con Todos Somos Técnicos (TST) sobre los planes que tiene ahora que fue cesado de sus funciones al mando del West Ham United de Inglaterra.

En ese sentido, aprovechó la oportunidad, para señalar que la entrevista publicada hace unos días atrás en donde señalaba que estaba disponible para asumir la banca de la selección chilena fue sacada de contexto, porque esos dichos los dijo hace tres meses atrás, cuando aún era técnico del equipo británico.

“La entrevista con Telemundo la realicé hace tres meses atrás. Yo estaba con trabajo en el West Ham, lo que me significó una gran molestia. Me preocupe que una persona que conozco hablase con Renaldo Rueda para decirle que no estoy dispuesto para la selección chilena, porque está él y él debe terminar las Eliminatorias”, expresó.

Agregó que “yo ya lo dije, son las mismas declaraciones desde que me fui de Chile, que en algún momento espero dirigir a la selección, pero no ahora porque estoy sin trabajo. A mí me gusta trabajar en los clubes, preparar los partidos día a día. En algún momento, ojalá, pueda terminar mi carrera dirigiendo a la selección, pero no llegué a Chile a ofrecerme para asumir la banca ahora”.

“Me encantaría dirigir a la selección e un proceso de un mundial, quizás del 2022 al 2026, por nombrar una fecha más adelante. No es este el momento, pero voy a tratar de aportar al fútbol chileno con todo lo que he logrado obtener en los 20 años de carrera”, sentenció sobre el punto selección.

Ahora, al ser consultado por el medio local, expresó que “en Chile siempre van a figurar jugadores nuevos, siempre hay jugadores jóvenes, que en la medida que tenga la posibilidad de jugar en una liga competitiva, por eso la liga chilena tiene que mejorar, van a ser jugadores que se van a poder exportar a ligas mejores”.

Finalmente, se refirió a su salida del equipo londinense. “Es la primera vez que no termino la temporada. Fue una situación bastante especial, porque el equipo estaba bastante bien, a dos o tres puntos del tercer lugar. Y desgraciadamente por una lesión de nuestro arquero, Łukasz Fabiański, de gran rendimiento, empezamos a empeorar los resultados y se produjo una crisis, que a veces se supera de acuerdo a la convicción de los dueños del club y ellos estimaron que debían cambiar”.