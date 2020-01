Luis Marcoleta: "Este sería mi octavo ascenso, tal vez no reglamentariamente, pero sí de corazón"

Deportes La Serena consiguió el objetivo de volver a Primera División. Los papayeros cerraron una tremenda campaña en 2019, donde el principal responsable fue Luis Marcoleta.

El experimentado DT fue artífice del gran nivel expuesto por el cuadro granate, pero no terminó al mando del club tras partir a Rangers de Talca. En conversación con LUN, el estratega se refirió al respecto y señaló que "este sería mi octavo ascenso, tal vez no reglamentariamente, pero sí de corazón".

"Reglamentariamente, no, porque yo no dirigí, pero estuve en el armado del plantel y en todo el desarrollo del campeonato. No falté a ningún partido. No lo digo yo, el medio y mucha gente me lo otorga", agregó.

Marcoleta también agradeció los gestos de los jugadores, quienes en la celebración recordaron su trabajo con el club. "Estoy muy agradecido y no hay mejor reconocimiento como el que acabo de recibir. Son personas agradecidas. Y la gratitud, como se los enseñé, es la memoria del corazón".

Ahí explicó que no siguió en La Serena porque "firmo por un año y por lo siguiente: para que cuando termine, ambas partes hagamos un análisis de la relación y si estamos conformes, seguimos. Aunque varias veces me he quedado por mucho más tiempo".

"Siempre hay excepciones. Terminé mi contrato. Cada uno eligió seguir con sus propios proyectos y terminamos de muy buena manera, con la satisfacción de haber hecho un muy buen trabajo, dejando al equipo a un solo partido de ascender", sentenció.