Jiménez y su ausencia de la Roja en Copa América: "Lasarte no me dijo nada, me enteré cuando vi la lista"

La ausencia de Luis Jiménez de la nómina final de Copa América fue una de las grandes novedades que dio a conocer Martín Lasarte, considerando que el Mago había participado en dos de los tres cotejos que le tocó dirigir al entrenador uruguayo al mando de la Roja.

Por lo mismo, en conversación con Radio La Clave el volante de Palestino lamentó su marginación, asegurando que se enteró al ver la convocatoria final. "La explicación de por qué no estoy no la puedo dar yo. No hubo conversación sobre eso con el entrenador, aunque tampoco la hubo antes de que me citara. Cuando he ido me entero cuando sale la lista. Nadie me llama antes", indicó el futbolista.

Sobre la opción que tuvo de estar en el equipo de todos, comentó que "es siempre un placer, una sensación de plenitud estar, defender a tu país. Obtuvimos menos de lo que merecíamos. Fue bonito volver a las eliminatorias. Entré a la cancha para dar el máximo, para resolver de la mejor manera. Tuve dos ocasiones, una bastante clara, pero el remate no salió bien. Uno siempre puede hacer más, pero no somos máquinas".

Sobre la pega que ha realizado Lasarte, aseguró estar muy conforme. "Me ha gustado como ha trabajado. En la Selección es poco el tiempo para trabajar. El fútbol se mide con resultados y con Bolivia no fue bueno, pero pensando a largo plazo es la forma, se debe seguir trabajando y seguir creciendo". Por lo mismo, agregó que "Martin debe haber quedado feliz por el partido ante Bolivia, pues era para 3-0 o 4-0 en el primer tiempo. El partido salió tal como se planificó"

Jiménez quedó satisfecho con el trabajo y la idea de Lasarte en la Roja. Foto: Agencia Uno.

Indicó que la idea del DT es que "los extremos vayan al espacio, dándole libertad a Alexis Sánchez. Por fuera tenemos jugadores que técnica y físicamente andan bien. Y en el ataque está bien que la prioridad sea Edu Vargas, por trayectoria, eso es lo que yo puedo ver".

Finalmente, indicó que "mis conclusiones son que hay opciones de clasificar si mejoramos la eficacia. Jugamos bien con Argentina, fue un partido controlado por nosotros, no es que ellos nos crearan ocasiones de gol. La sensación que me deja es positiva. Todas las selecciones han mejorado y eso hace más difícil la clasificación. Pero le tengo fe absoluta de que vamos a clasificar".