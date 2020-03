Luis Baquedano incendia todo y acusa a la Intendencia de favorecer a la UC por suspender duelo ante Unión Española

El gerente general de Unión Española, Luis Baquedano, incendió todo por la suspensión y, por ende, reprogramación del partido entre Universidad Católica y los hispanos, por la séptima fecha del Campeonato Nacional y que se iba a disputar en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

En ese contexto, Baquedano disparó todos sus dardos contra la Intendencia de la Región Metropolitana acusando que esa institución no tiene porqué meterse en temas deportivos.

“Me llama la atención que el comunicado de la Intendencia, entre sus argumentos se debe dar descanso a la Catolia. La Intendencia no tiene porqué meterse en esta situación. Este es un tema netamente deportivo, es un tema netamente del Consejo de Presidentes, de la ANFP”, partió señalando en declaraciones a Radio Agricultura.

Agregó que “yo me pregunto qué hubiese pasado para que la Intendencia haya reprogramado el partido, no ha pasado nada. Me consta que la programación de la fecha la ANFP la discute en una mesa de diálogo con Estadio Seguro, Carabineros, Intendencia y ahora falta la Cruz Roja”.

Pero eso no fue todo, porque emplazó directamente al intendente de la región, Felipe Guevara, a quien acusó de ser hincha Cruzado y que, por lo mismo, se involucró en la reprogramación del partido.

“Unión española está dispuesta a jugar aunque sea a las 4 de la mañana. Nosotros no estamos con la idea que se suspenda. Si hubiese una situación muy especial, que no la veo, incluso podríamos haber jugado sin público en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Felipe Guevara es hincha de la Católica y no sabe del daño que nos está haciendo. Nosotros estamos dispuestos a jugar, incluso nos preguntaron si podíamos jugar el viernes al mediodía, pero la UC se negó a esa alternativa”, sentenció el gerente hispano.

Por el momento, la ANFP no ha informado cuándo se volverá a jugar este partido, pero se estima que puede ser en la doble fecha FIFA que es a fines de marzo.