José Luis Sierra vuelve al Monumental luego de la polémica salida de Colo Colo

Si bien José Luis Sierra está completamente identificado con Unión Española, su nombre se asocia bastante a Colo Colo debido a que tuvo un momento brillante en su época de jugador y también dirigió a los albos con éxito.

Fue en 2015 cuando el Coto logró levantar el título de campeón el segundo semestre con los albos, lo que logró incluso sin que el Cacique jugara ante Wanderers en la última fecha, en la recordada pelea que se armó entre los hinchas en Valparaíso.

Antes de eso, eso sí, se originó una feroz polémica. Esto sucedió cuando Humberto Suazo se enfrascó en una grosera discusión con el entrenador y sus ayudantes, lo que terminó en un mediático despido del goleador luego de ser separado del plantel. "Debe haber sido el momento más doloroso que me tocó vivir como entrenador", indicó Sierra en ese momento. "Para llegar a una situación como esa es porque no hay vuelta atrás. Como jugador yo me enojé muchas veces, pero nunca le falté el respeto a un entrenador", agregó el Coto.

Sin embargo ahí no pararían los inconvenientes para el Coto. Esto porque luego de que Colo Colo perdiera ante Palestino un partido en el 2016, Julio Barroso criticó la manera de trabajar del DT. "El fútbol es 10% suerte o milagros y el 90% es trabajo. En este tiempo ya exprimimos ese 10% y cuando necesitamos de lo otro, no lo tuvimos", fueron los dichos del Almirante en abril de ese año. Eso sí, el central tiempo después admitiría su error al ventilar ese asunto.

El Coto Sierra tuvo un complicado paso como entrenador de Colo Colo por sus conflictos con Humberto Suazo y Julio Barroso. Foto: Agencia Uno.

Sierra salió de Colo Colo en julio de ese año, se fue por largo tiempo al fútbol árabe y nunca más volvió al Monumental a enfrentar a Colo Colo. Eso hasta mañana, cuando dirigiendo a Palestino nuevamente pise la cancha donde consiguió dar la vuelta olímpica con los albos en 1996, Clausura 1997 y 1998.

Para eso, volverá a contar en la titularidad con sus estandartes Luis Jiménez y Carlos Villanueva. El elenco árabe formará con Toselli; Soto, Suárez, Romo, Fernández; Farías, Cortés (Dávila), Villanueva y Jiménez; Carrasco y Benítez.