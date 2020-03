Horario y dónde ver en vivo y en directo Curicó Unido vs Unión La Calera por la octava fecha del Campeonato Nacional

Curicó Unido recibirá en el cierre de la jornada de lunes a Unión La Calera por la 8° fecha del torneo, partido que promete.

Y es que ambos equipos están igualados en puntaje en la tabla y son los únicos escoltas de Universidad Católica, por lo que el que logre imponerse a su rival compartirá la punta con los cruzados.

Los locales han sorprendido este año y de la mano de Nicolás Larcamón han logrado concretar un solido rendimiento y que esperan repetir en su casa.

La Calera no quiere ser menos y con un estilo similar al 2019 esperan sacar cartel de favorito en una eventual definición del primer lugar.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Curicó Unido vs Unión La Calera por la octava fecha del Campeonato Nacional?

Curicó Unido vs Unión La Calera por la octava fecha del Campeonato Nacional jugarán este lunes 16 de marzo a las 20:30 horas de Chile, en el Estadio La Granja.

Televisión: ¿Quién transmite Curicó Unido vs Unión La Calera por la octava fecha del Campeonato Nacional?

Curicó Unido vs Unión La Calera por la octava fecha del Campeonato Nacional será transmitido, como es habitual, por CDF Premium y CDF HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:

CDF Premium

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

CDF HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming Curicó Unido vs Unión La Calera por la octava fecha del Campeonato Nacional?

Si buscas un link para ver en vivo y online Curicó Unido vs Unión La Calera por la octava fecha del Campeonato Nacional,podrás hacerlo en Estadio CDF y CDF GO (en este último solo si eres cliente de CDF HD en DirecTV, Claro o Entel TV) o bien en el servicio streaming de tu cableoperador en caso de que tengas CDF Premium: VTR Play, DirecTV GO, Movistar Play.