Hincha solitario de los premios The Best de la FIFA es denunciado por incidentes en Osorno

El sábado pasado el amistoso entre Osorno y Puerto Montt fue suspendido debido a graves hechos de violencia en el Parque Schott, hoy conocido como el estadio Rubén Marcos Peralta.

Una riña entre los hinchas escaló a tal nivel que el árbitro decidió cancelar el encuentro, lo que no evitó que la destrucción de algunos elementos en el estadio.

“Lamentamos estos hechos de violencia que no avalamos ni permitimos. Condenamos el actuar de las personas que los protagonizaron y que enlodaron un encuentro que tenía como objetivo brindar un espectáculo deportivo”, decía un comunicado posterior de Puerto Montt.

“Esperamos que los registros logren identificar a los causantes de estos hechos y sean sancionados como corresponden”, añadían.

Posteriormente, Carabineros emitió un informe que confirma que la pelea comenzó por unos hinchas de los delfines que treparon una reja para llegar hasta el lugar donde se ubicaban los aficionados locales.

Hoy jueves Osorno publicó un comunicado en el que asegura haber identificado a los responsables: “Tras la bochornosa jornada que ensució una tarde deportiva y familiar en el Estadio Rubén Marcos Peralta, la institución inició una completa y rápida investigación que permitió dar con la identidad de los protagonistas de estos lamentables hechos ocurridos en el marco de un partido amistoso”.

“Los nombres, carné de identidad, fotos y videos serán presentados ante las autoridades para lograr sanciones criminales y deportivas en contra de los responsables. Desde Deportes Provincial Osorno SADP presentarán las pruebas ante Deportes Puerto Montt y la ANFP para que los violentistas no puedan ingresar en un estadio de fútbol por el tiempo que los reglamentos lo estipulen. Según la investigación, y declaraciones policiales, los hechos de violencia se desataron después que un grupo de barristas visitantes ocupara un sector no habilitado, dónde quedaron cerca de una zona principalmente reservada para las familias, incluyendo la de los propios jugadores”, añaden.

Entre los acusados está Sebastián Correa, sujeto que en 2018 fue nominado a los premios The Best de la FIFA, por ser el único hincha que acompañó a Puerto Montt en duelo ante Coquimbo Unido en la Cuarta Región.

“Entre los medios de prueba entregados a la justicia, es posible apreciar a un reconocido hincha, quien hace algunos años fue destacado por la FIFA al acompañar en solitario a su equipo a un partido ante Coquimbo. Es justamente este individuo quien aparece con trozo de madera en sus manos liderando al grupo que comenzó las acciones violentas. Junto a él se identificó a personas encendiendo fuegos de artificio, rompiendo cierre perimetral y lanzando objetos contundentes en contra de terceros”, explica Osorno.

En 2018 la barra de Puerto Montt se desmarcó de Sebastián Correa, pues lo consideran una persona "non grata". "En la barra, existe un alto número de hinchas que lo sigue y otro, que lo considera un fanático de cartón y que incluso ha disparado varias críticas a dirigentes. Para nosotros, él no es un hincha representativo del club y muchos lo consideramos una persona non grata", decía un hincha en El Llanquihue.

"Para los que llevamos años en la galería, significa una burla y nos deja mal parados como fanáticos de la Albiverde, además que sabemos que no es socio de la institución y su viaje a Coquimbo lo hizo sólo para figurar", añadía.