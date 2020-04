Guarello: "¿Cuál será el nombre de fantasía que le pondrá el FBI a Jadue cuando lo esconda? Homero Thompson"

Este pasado jueves se supo que Sergio Jadue volvió a librar y su lectura de sentencia por casos de corrupción en la Conmebol y la FIFA se aplazó por novena vez, quedando fijada ahora para el próximo 3 de noviembre.

De esta forma, el polémico ex presidente de la ANFP seguirá libre y campante por las calles de Miami en Estados Unidos como testigo protegido del FBI. La situación generó la indignación de Juan Cristóbal Guarello en Los Tenores de Radio ADN.

“Podríamos hacer un concurso: ¿cuál va a ser el nombre de fantasía que le va a poner el FBI a Sergio Jadue cuando lo esconda? Ralph Molina. Estoy seguro que Jadue no va a pisar un minuto la cárcel”, dijo irónico Guarello.

Agregó que “si usted en el futuro, en unos cuantos años, entra a un market ahí en Biloxi, Mississippi, y ve un tipo que dice ‘Ed Molina’ y es igual a Jadue, ojo que puede ser él”.

Y era imposible no hacer referencia al famoso capítulo de Los Simpson. Cristián Arcos fue el encargado de la analogía con la familia estadounidense que predice el futuro.

“Hay un capítulo maravilloso de Los Simpson, perdón la mención, pero soy un fanático de los dibujos animados amarillos, donde envían a Homero a protección de testigos y le ponen Homero Thompson”, relató Arcos.

Sentenció que “entonces el tipo no entiende que se llama Thompson. Hacen todo el inicio de la serie de nuevo de la serie: “Los Thompson”. Y no, no resultó”.