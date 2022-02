Una nueva experiencia en el fútbol chileno vivirá Gonzalo Jara, esta vez en el fútbol chileno, donde firmó por Coquimbo Unido, cumpliendo con su deseo de volver a estar en el país.

Por lo mismo, en conversación con Redgol, cuenta de esta nueva oportunidad en Chile, donde asegura estar disfrutando cada momento.

"Feliz porque siempre dije que quería volver de México, no quería seguir allá o en otro lugar. Así que feliz de estar acá. Gracias al dueño del club que tuve el contacto para venir a Coquimbo, donde han cumplido todas mis expectativas en cuanto al club, sus instalaciones y lo ordenado que es", detalla Jara.

Si bien asumirá un rol protagonista, asegura que se encuentra con una mixtura de jugadores con experiencia y juveniles, donde resalta que hubo algunos que se quedó con las ganas de jugar.

"Con muchos jugadores jóvenes. Uno en el momento de volver a Chile vive con compañeros jóvenes, chicos de poca edad que vienen con ganas de aprender, tenemos buena mezcla de jugadores de experiencia, porque por ahí se me fueron algunos amigos que esperaba jugar con ellos pero no pudimos, pero el fútbol es así como la vida, pero hay que irse preparando", destaca.

¿Lo dice por Beausejour?

Sí, el Negro se retiró. Yo sigo teniendo contacto con Jean, muy amigos. El mismo Carlos (Carmona), el Chino Millar, la verdad que mi vuelta era un poco por ellos, pero en un momento decidieron dar un paso al costado que se entiende. Carlos venía con muchas lesiones, entonces no estaba disfrutando el fútbol un poco más lo sufría, pero feliz porque están en una nueva etapa.

¿Gonzalo está lejos de una decisión así?

Yo estoy lejos. Me cuesta mucho. Es cada día más. Pero uno tiene que ser consciente de cómo está físicamente, cómo está en el momento. Siempre me río con mis compañeros porque no quiere esperar el día que me pasen y no los pueda marcar. Ahí tendría que tomar la determinación por algo personal, pero me cuesta, porque sigo con ganas de jugar, estoy bien físicamente, no he tenido grandes lesiones y feliz, que es lo importante.

Su evaluación de Universidad de Chile

Luego de años en Universidad de Chile, Gonzalo Jara también analiza lo que está pasando actualmente en los azules con una restructuración del plantel, para tratar de sacarlo a flote en el Campeonato Nacional.

"Están en un proceso de recambio que es natural. Estuvieron viviendo meses peleando el descenso, complicado. Obviamente vinieron cambios de dirigencia y muchos jugadores", destaca Jara.

En ese sentido, el defensa es claro en el diagnóstico de lo que está pasando con los azules, donde cree que les tomará un tiempo volver a recuperar la senda del equipo grande.

"Como equipo grande no le va ser fácil, creo que a nivel como Universidad Católica que viene manteniendo una línea en cuanto a sus bases deportivas que le ha traído muchos éxitos, el mismo Colo Colo que vivió un recambio que es lo mismo que la U, que ya vivió un año con el mismo entrenador, el mismo sistema, van a estar en desventaja pero siempre les deseo lo mejor", finaliza.