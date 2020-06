Francisco Meneghini adelanta que su cuerpo técnico no sancionará a Rodrigo Holgado: "Eso lo tendrá de la justicia"

A fines de abril, los jugadores de Audax Italiano, Rodrigo Holgado y Manuel Fernández, protagonizaron un fatal choque en la Autopista Vespucio Sur, el que terminó con la muerte de un motociclista de 60 años.

Luego, Holgado, quien manejaba el vehículo en estado de ebriedad, quedó en prisión preventiva en la cárcel Santiago 1, y hace unos días La Tercera informó que pasará el resto de la investigación de su caso con arresto domiciliario y arraigo nacional, a la espera de que se determine la pena que deberá cumplir por este delito.

"De parte del cuerpo técnico no hay sanción, eso lo tendrá de parte de la justicia", Francisco Meneghini en Clásico de Colonias de RedGol.

Rodrigo Holgado se encuentra con arresto domiciliario en su hogar en Puente Alto tras estar cerca de un mes en Santiago 1.

Incluso, el mencionado diario publicó que el jugador estaría sufriendo trastornos psicológicos y psiquiátricos, que se han hecho más grandes en estos días, y que derivaron en que se trasladara a su hogar.

Ante esto, Audax Italiano no tuvo dobles lecturas ante el tema, tanto para el presidente de la institución, Lorenzo Antillo, como el DT, Francisco Meneghini. Ambos, manifestaron que esperan lo que dicte la investigación judicial para saber el futuro de Holgado en la tienda itálica.

Y en conversación con Clásico de Colonias de RedGol, Paqui afirmó que el único que debe penalizar al ariete argentino es la justicia, adelantando que de parte de su cuerpo técnico no habrán sanciones adicionales.

"No tenemos claridad con lo que va a pasar con él, no sabemos cuál es su situación judicial y hasta que no tengamos sentencia, no tendremos claridad respecto a su futuro en el plantel. De parte del cuerpo técnico no hay sanción, eso lo tendrá de parte de la justicia. Con todo este presente, donde no ha podido entrenar, jugar partidos y su situación judicial, no somos partidarios de sancionarlo", dijo el exayudante de Marcelo Bielsa a RedGol.

Al mismo tiempo, espera que todo se solucione para contar con el plantel a la espera de un retorno de la actividad. "Es un plantel corto, pero con mucha energía y juventud, eso nos permite tener la certeza que cuando regresemos, los vamos a necesitar a todos. Confiamos plenamente en los muchachos y que se solucione lo de Rodrigo Holgado", complementó Meneghini en Clásico de Colonias.