Fernando Cornejo se ilusiona con volver a Cobreloa: "Es una espinita clavada haber tenido que descender"

Fernando Cornejo quiere tener su revancha en Cobreloa. El actual volante de Universidad de Chile sabe que en algún momento su vida volverá a cruzarse con el conjunto loíno, al que espera regresar para poder seguir los pasos de su padre, uno de los ídolos del club.

En conversación con el CDF, el 23 azul se sinceró y señaló que quiere su segunda oportunidad. "Es una espinita clavada haber tenido que descender con Cobreloa. Además haber vivido ese momento en Chillán, fue muy triste. Nunca le había tomado el peso a las cosas en ese momento, uno es joven y no entiende la mayoría de las cosas".

Fue ahí que reveló sus ganas de volver al equipo minero. "Me gustaría volver, ganar títulos, ser capitán que en su momento me tocó. El cariño que me tiene la gente en Calama es bastante grande, estoy muy agradecido de ellos".

Fernando Cornejo Miranda hizo su debut en Cobreloa el año 2013. Desde entonces, se mantuvo hasta 2017 para luego partir a Audax Italiano. Foto: Agencia Uno

Además, Cornejo dijo sentirse orgulloso de que en 2014 los loínos le permitieron usar el mismo número de su padre, el que había sido retirado tras su muerte en 2009 por culpa del cáncer. "Ese es un lindo gesto de la institución que hizo eso posible. Espero poder volver a ocupar la 8 de Cobreloa".

Finalmente, recordó la importancia de su progenitor en sus inicios. "Hubo momentos y partidos en los que jugué, donde tuve su consejo. Él me daba tips para poder enfrentar los partidos y siempre hizo hincapié en el esfuerzo y dejar todo en la cancha, mejorar, nunca quedarse con lo obtenido".