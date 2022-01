Con gran alegría anunciaron hace algunos días en Coquimbo Unido el regreso de Patricio Graff al equipo para dirigirlos en su tan ansiado regreso a la Primera División del fútbol chileno, ya que el entrenador tuvo un destacado paso por la institución donde en 2018 hizo ascender al club y tras eso lo clasificó a Copa Sudamericana.

Y ahora enfrentará un nuevo panorama en el banquillo del Barbón, ya que arrancará su segundo periodo en la Cuarta Región con el equipo en la máxima categoría del balompié criollo, por lo que seguramente ya empieza a armar su equipo. Situación donde tendrá que tomar varias decisiones, entre ellas el rol que tendrá Esteban Paredes en su esquema.

El veterano delantero de 41 años renovó su vínculo con los aurinegros por un año más y estuvo cerca de volver al club de sus amores, Colo Colo, y en su conferencia de prensa de presentación con los Piratas el entrenador argentino se refirió a ambos temas tras ser consultado por RedGol.

“Lógicamente los jugadores que superan una edad en la cual nuestro estilo y forma de juego los exponga desde una situación física hay que cuidarlos, y más jugadores como Esteban con la jerarquía que tiene", explicó de entrada.

Tras eso, continuó dando sus sensaciones de lo que ha podido compartir con el máximo goleador de Primera División de nuestro fútbol y reveló que "hablé con él el otro día, lo noté muy bien, contento, con muchas ganas así que bueno, un poco el trabajo que nosotros hicimos con Pinilla seguramente volveremos a hacerlo con Esteban".

E inmediatamente después aclaró que con esa comparación buscará que el 7 del Pirata "sea un jugador al cual se le llene de pelotas dentro del área, que esté bien acompañado y respaldado, y ojalá sea el Esteban Paredes que fue el goleador del torneo por muchos años”.

Y para finalizar también fue consultado por si el legendario goleador de Colo Colo le comentó si le ilusionaba volver al Cacique, a lo que fue tajante apuntando que “la verdad no hablamos del tema, hablamos de Coquimbo Unido, hoy estamos trabajando acá y él tiene la cabeza acá, así que ya está todo plenamente cerrado”.

Tampoco quedó ajeno a la Promoción

Patricio Graff fue el artífice del ascenso de Coquimbo Unido en 2018, donde después de obtener el primer lugar en la tabla de posiciones del torneo de Primera B regresó al cuadro Pirata a la máxima categoría del balompié nacional después de once años en la competencia de la B.

Motivo por el cual conoce muy de cerca el sacrificio que significa pelear por un cupo a Primera, por lo que también mostró su opinión con respecto al drama que vive el fútbol chileno con la definición de la promoción. “Me llama mucho la atención sinceramente que todavía no se haya decidido, que se siga esperando y que se siga perjudicando a los equipos involucrados", disparó.

Eso sí, advierte que a los que no están involucrados también les afecta, ya que "seguramente esto en algún momento, a los equipos que quieren arrancar el torneo el 6 de febrero, algún inconveniente habrá, así que esperemos que se tomen decisiones, porque la vida es eso, y acertar en esas decisiones".

Para cerrar, detalló que "después, si el conflicto es cierto o no, si hay documentos o no, yo no soy quien para saberlo o confirmarlo, lo que sí sería bueno es que se tomen decisiones urgente para poder seguir adelante todos donde nos toque”.