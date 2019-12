De jugar en Colo Colo o la U a la cesantía: Pinilla y Valdivia encabezan el equipo top de los sin club

Termina el 2019 y se viene el 2020. El año se va y son varios los fútbolistas que vienen de jugar, o defendieron hace algún tiempo, a Colo Colo o Universidad de Chile y están sin club. Es verdad, no se podría armar un equipo equilibrado, pero a fin de cuenta son once los nombres que asoman más que atractivos para cualquier equipo del medio local.

El arquero Agustín Orión anunció su polémica salida de Colo Colo a fines de julio. Desde entonces no ha vuelto a jugar fútbol de forma oficial. Por su parte, Gonzalo Fierro no está en los planes de Antofagasta para el 2020 y busca club.

El caso de Lucas Aveldaño es curioso. En su llegada a la U el contrato contenía una cláusula en la que debía jugar el 80% de los duelos para renovar. Como el Torneo Nacional se suspendió, el defensor argentino no alcanzó a cumplir lo pactado y debió irse.

José Pepe Rojas terminó su vínculo con Huachipato y los Acereros no renovaron al ex capitán de Universidad de Chile.

Si hablamos de volantes, Jorge Valdivia no estaba en los planes de Mario Salas y debió irse de Colo Colo hace unos días. Por ahora el Mago no ha encontrado club.

En Uruguay el argentino-chileno, Gustavo Lorenzetti se coronó campeón con Nacional tras ganarle el título a Peñarol, pero el Duende terminaba contrato con el Bolso y no le renovaron. Bryan Rabello terminó su vínculo de un semestre en Universidad de Concepción y quedó libre.

Entre los delanteros, Mauricio Pinilla está en los planes de O’Higgins y Santiago Wanderers tras su salida de Coquimbo Unido. El delantero incluso meditó el retiro, pero quiere jugar un año más. Sigue buscando club.

Felipe Flores no seguirá en Antofagasta el 2020 y busca club. Sebastián Ubilla fue víctima de la poda en la U y no le renovaron contrato.

Por último, Carlos Muñoz no entró en planes de Gustavo Huerta pese a su regular desempeño en Cobresal y su vínculo con los mineros no fue renovado. También está entre los ex albos o azules que busca equipo.