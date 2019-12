Coquimbo Unido oficializa la llegada de cinco nuevas incorporaciones para la temporada 2020

A través de sus redes sociales, Coquimbo Unido anunció la incorporación de cinco nuevas caras para afrontar la temporada 2020, en donde tendrán participación en Copa Sudamericana, Copa Chile y el Torneo Nacional.

Los anuncios comenzaron con los defensores centrales Víctor González (ex Deportes Valdivia) y Flavio Rojas (ex Cobresal). Luego llegó el turno del volante Luis Pedro Figueroa (ex Universidad de Concepción), el defensa Byron Saavedra (ex Barnechea) y el artillero de la Primera B con 14 anotaciones, Mathías Pinto (ex Ñublense). Además, se comunicó que el defensor Benjamín Vidal llegó a acuerdo con la dirigencia y seguirá defendiendo los colores del cuadro Pirata.

Estas contrataciones se suman a Raúl Osorio (O'Higgins), Guillermo Orellana (Deportes Temuco), Juan Carlos Espinoza (Audax Italiano), Felipe Villagrán (Sporting Braga), Andrés Montero (Táchira), Cristofer Salas (Deportes Concepción), Joaquín Abdala (Huachipato), Joe Abrigo (Audax Italiano) y la incorporación del técnico Germán Corengia (ex DT de San Felipe),

Cabe mencionar que el equipo de la cuarta región dejó partir a Mauricio Pinilla, Sebastián Silva, Sebastián Galani, John Salas, Giovanni Bustos, Fernando Cornejo, Gerardo Navarrete, Jonathan Benítez, Cristián Canío y Sebastián Cabrera, además del técnico Patricio Graff.

¡Bienvenidos a bordo nuestros GUERREROS AURINEGROS de la zaga central! ��☠️��



Víctor González y Flavio Rojas ya visten de AURINEGRO ��⚫️



¡Fuerza y Coraje!#SoyPirata��‍☠️ pic.twitter.com/e6d9l1fvHP — Coquimbo Unido (@coquimbounido) December 26, 2019

Siguen llegando tripulantes al puerto COQUIMBANO ��☠️��



Luis Pedro Figueroa, Byron Saavedra y la renovación de Benjamín Vidal son las nuevas confirmaciones del Plantel de Honor 2020 ��⚫️



¡Fuerza y Coraje!#SoyPirata��‍☠️ pic.twitter.com/kvS5tuRQHN — Coquimbo Unido (@coquimbounido) December 26, 2019 ¡El máximo artillero del ascenso 2019 ya es PIRATA! ��☠️��



Mathías Pinto será parte del Plantel de Honor 2020 ��⚫️



¡Bienvenido, goleador! Todo el puerto está esperando tus festejos, Mati ⚽️#SoyPirata��‍☠️ pic.twitter.com/SDI2DTESSl — Coquimbo Unido (@coquimbounido) December 26, 2019