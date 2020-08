Miguel Ramírez cuenta la odisea de Santiago Wanderers para visitar a Colo Colo en la vuelta al fútbol: "Vamos a tener que hacer todo apurado"

Este sábado vuelve por fin el fútbol chileno, y el Campeonato Nacional de Primera División vuelve con el partido entre Colo Colo y Santiago Wanderers en el estadio Monumental.

El duelo está pactado por la ANFP para este sábado desde las 13:30 horas en Macul, y el entrenador de los Caturros, Miguel Ramírez, dio a conocer la serie de problemas que tendrán para cumplir con los protocolos de cara al compromiso.

"El foco está puesto en el tema partido, lo que está en juego en la cancha, pero lamentablemente hay que tener también la capacidad de tener la claridad para no cometer ningún error con el tema de los protocolos, y poder cumplirlo de buena manera", señaló en primera instancia el ex seleccionado nacional.

"Nos pusieron como una hora antes la llegada al partido. Es incómodo, muy incómodo, porque me pregunto cómo vamos a hacer la charla, en qué lugar. Los jugadores tienen un tiempo, que ellos normalmente se toman para masajearse, para ponerse las vendas, para hacer todos los rituales que corresponden, hay un tiempo que Marcelo (Oyarzún) que tiene para el calentamiento, que son 35 a 40 minutos, y ahí ya se nos está acabando todo el tiempo que esta comisión nos da", agregó.

Wanderers se prepara para volver a las canchas - Agenciauno

No pueden concentrar

El Cheíto, además, comentó que uno de las principales inconvenientes es que no pueden concentrar en la previa al duelo, lo que dificulta su planificación y la propia llegada del elenco de Valparaíso al estadio Monumental.

"Otra dificultad que nosotros tenemos es que a partir de los 200 kilómetros de desplazamiento un equipo se puede concentrar, nosotros no tenemos de Valparaíso a Santiago no tenemos 200 kilómetros, tenemos mucho menos, pero el desplazamiento que tienen que realizar jugadores para poder llegar a Valparaíso para tomar el bus sí que es largo, porque algunos viven en Limache, otros en Quintero, Papudo, Catemu, Quilpué, Concón, en Viña, Reñaca, entonces igualmente nuestro viaje no va a durar menos de tres horas, desde que los jugadores salgan de sus casas, entonces hemos tratado de dar aviso de esta situación y tener la posibilidad de concentrar, porque es fundamental para el jugador tener la capacidad de llegar al partido lo más relajado y menos tenso posible, porque ya tenemos una hora para llegar al estadio y vamos a tener que hacer todo apurado, y eso lamentablemente va a jugar en contra a lo que está sintiendo el jugador", analizó.

Por último, Ramírez comentó que "espero que no nos paren en los cordones sanitarios, porque eso nos va a retrasar mucho más, hay situaciones que va a ver que ponerle un poco más de precaución, para cumplir bien los protocolos, pero hay cosas en las que hay que ser más flexible".