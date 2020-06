Clubes chilenos se abren a jugar con el sonido de las barras en partidos sin público

El fútbol chileno tendrá que adaptarse a muchos cambios cuando el Campeonato Nacional vuelva a disputarse. Y una buena prueba es lo que están haciendo las ligas en Europa que se han reiniciado, como España, Alemania e Inglaterra.

En esas latitudes, la tecnología ha aportado un componente que permite replicar la experiencia del estadio en partidos que se disputan sin público y a puertas cerradas, como el audio del ambiente y el público en la tribuna, agregados de manera artificial.

En Chile ya tomaron nota. CDF evalúa estas opciones y los clubes comienzan a empaparse de un tema clave, por ejemplo, para que los jugadores tengan un entorno más animado durante los juegos. Aunque sean grabaciones de los cantos de las barras.

Algunos clubes alemanes incorporaron fotografías de sus hinchas en las tribunas vacías (Agencia Uno)

"Nos gusta todo lo que sea acercar al hincha y hacer sentir mejor al jugador", dice el presidente de Huachipato, Victoriano Cerda. La idea también seduce al timonel de Curicó Unido, Freddy Palma: "Hay que darle un poco de fiesta al fútbol sin público, para que los jugadores sientan la localía".

Iquique tiene estadio nuevo, pero no podrá llevar público. "Me parece bien que haya una cantidad importante de elementos de animación mientras no haya público, para darle efervescencia al partido", analiza el presidente nortino, Cesare Rossi.

Palestino jugó en 2019 con público virtual emplazado en pantallas gigantes (Agencia Uno)

Palestino a través de su mandamás, Jorge Uauy, advierte que tiene camino recorrido. "Todas son alternativas que se están barajando y Palestino ha sido pionero del público virtual cuando en 2019 contra River trajimos gente de Palestina virtualmente al estadio", subraya.

Jorge Contador, presidente de Coquimbo Unido, recuerda que "también se les quita el volumen a las bancas al momento de la refrigeración, para que no se escuche, y suben el volumen para los goles".

"Seguramente se puede rescatar el sonido ambiente de las transmisiones de televisión y no solo pensar en el sonido. En los espacios vacíos se puede poner publicidad. La creatividad depende de cada uno", graficó.