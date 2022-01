A Claudio Borghi siempre se le ve muy simpático, gracioso y bueno para la talla en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. Sin embargo, en la edición del martes dejó por unos segundos su habitual buena onda para ponerse serio y hacer una denuncia contra un fresco que engaña a la gente haciéndose pasar por el Bichi.

“Hay una persona que está haciendo mal uso de mi nombre. Tengo un departamento de vacaciones en la Región de Valparaíso y hay una persona que está arrendando a mi nombre. Ya fueron tres las personas lamentablemente engañadas por este caballero", comentó el campeón del mundo en México 1986.

Aseguró que "no puedo dar al aire el nombre, pero el departamento es familiar, nunca se arrendó y ojalá que nunca se arriende". De todas maneras, hizo el llamado "para que sepan que no tengo ningún departamento en arriendo en ninguna zona de Chile, para que no siga estafando este señor con mi nombre".

Un tema delicado, porque obviamente su figura pública hace creer a los interesados que la confianza es absoluta. Por lo mismo, dejó en claro que al menos durante el 2022 no caiga en el famoso Cuento del Tío.

"Que la gente sepa que no tengo la intención de arrendar. No sé cómo debe ser el tema, pero ya fueron tres personas estafadas. Me da pena que sigan estafando a la gente de esta forma. Especialmente en Algarrobo, donde yo voy a veranear", cerró el ex entrenador de Colo Colo.