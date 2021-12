El abogado de Deportes Melipilla, Mauricio Acuña, aseguró que no existen antecedentes fundados para la expulsión del club del fútbol profesional.

Abogado de Melipilla: "Hay una maquinación en contra. No existen antecedentes serios, fundados ni responsables"

Este lunes la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó que Melipilla es expulsado del fútbol profesional tras denuncias de decenas de clubes por presuntos contrato irregulares.

Tras conocer el dictamen, el abogado del club, Mauricio Acuña, aseguró que no existen pruebas fundadas en las acusaciones y se quejó porque no tomaron en cuenta los argumentos de Melipilla.

"Lo que se acusaba a Melipilla partió con una declaración de Gino Valentini (ex gerente deportivo) y lo que investigó la oficina de cumplimiento desde el 9 de noviembre. A través de un mail anónimo se denunció que Melipilla tenía irregularidades con los contratos de dos jugadores y amaño de partidos", señaló en ESPN.

"Se llegó a una conclusión de que no existían antecedentes serios, fundados y responsables, así como tampoco temporales. Si me preguntan si hubo maquinación en contra de Melipilla, la hubo, la hay y la sigue habiendo", añadió.

Luego, aclaró: "Hemos sostenido en el Tribunal y de forma pública que Melipilla no tiene dobles contratos, y lo de contratos en negro (no figura en nómina ni se cotiza o tributa) se acusó con la declaración de Valentini y algunos jugadores. Jugadores nuestros declararon que no recibieron pagos en negro".

"Nos llama la atención que no se hayan tomado en cuenta los argumentos de Deportes Melipilla. Esperaba un resultado favorable", finalizó.

Ahora, los Potros podrán apelar a la Segunda Sala. Cabe recordar que este año la Primera Sala había expulsado a Lautaro de Buin del profesionalismo por acusaciones similares, pero luego la Segunda Sala revirtió la determinación y decidió castigarlo con resta de puntos y multa económica.