Amigos y rivales: Deportes La Serena y Coquimbo Unido realizan inédito entrenamiento en conjunto

Deportes La Serena y Coquimbo Unido dieron cátedra de profesionalismo y compañerismo al entrenar por primera vez juntos, en una actividad que pretende representar la unidad del balompié nacional.

La inédita actividad considerará a todas las series menores de ambas escuadras, que serán protagonistas de estas prácticas que se realizarán de manera remota.

“Esta actividad de estos dos importantes equipos demuestran y entregan un mensaje potente , de lo que debe ser el camino a contar de ahora en adelante, tanto en el deporte como en la sociedad”, comentó Francisco Varela, PF de Coquimbo.

La inédita actividad conjunta entre papayeros y piratas pretende representar la unidad del balompié nacional.

Este martes fue el turno de las series Sub 15 y 16 de los papayeros y piratas, mientras que el jueves los protagonistas serán las series Sub 17 y Sub 20. En tanto, el sábado será el turno de los más pequeños: Sub 13 y 14.

La idea surgió de los Jefes Técnicos de ambas escuadras; Oscar Correa, PF de Deportes La Serena y Francisco Varela, preparador físico de los piratas.

"Muy contento con la posibilidad de realizar una actividad de este tipo, que además, es la primera vez que se realiza. Esto demuestra la unión que debe existir en estos momentos”, comentó Correa.

Los entrenamientos contarán con la presencia de jugadores emblemáticos de ambos planteles quienes apoyarán la plausible actividad en orden de motivar al compañerismo y la sana rivalidad deportiva.