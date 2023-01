La innovadora casa de apuestas de renombre mundial, 1xBet, ha comenzado con fuerza el 2023 al convertirse en el patrocinador titular de dos torneos de clubes de pretemporada: Copa Verano Coquimbo y Amistosos de Verano Santiago.

Estos torneos tienen un formato amistoso para equipos latinoamericanos. Los partidos se disputarán del 4 al 14 de enero en los estadios Sánchez Rumoroso (Coquimbo) y Santa Laura (Santiago). Entre los participantes destacan FC Universidad de Chile, FC Rosario Central, y otros.



Según los términos del acuerdo, la marca de 1xBet estará presente en los títulos del torneo: Copa Verano 1xBet Coquimbo 2023 y Amistosos 1xBet Santiago 2023. Además, el contrato incluye diversas activaciones de marketing y digitales. En particular, la publicidad de la marca aparecerá en la plataforma OTT que transmite el torneo, en sus plataformas de redes sociales y en los estadios durante los siguientes partidos.



- U. de Chile vs Coquimbo U. (Copa Verano Coquimbo)

- U. de Chile vs Rosario Central (Copa Verano Coquimbo)

- Coquimbo U. vs Rosario Central (Copa Verano Coquimbo)

- U. Católica vs Talleres de Córdoba (Amistosos de Verano Santiago)

- U. de Chile vs Talleres de Córdoba (Amistosos de Verano Santiago)

- U. Católica vs Rosario Central (Amistosos de Verano Santiago)



Según el representante de 1xBet, el patrocinio de los torneos Copa Verano Coquimbo y Amistosos de Verano Santiago demuestra el propósito de la reconocida marca de mantenerse a la vanguardia del desarrollo deportivo en América Latina.



"Para nosotros es importante apoyar no solo a los clubes de fútbol de la región, sino también diversas competiciones, incluidos los torneos de pretemporada. Al fin y al cabo, durante estos enfrentamientos, los entrenadores suelen dar más tiempo a los jugadores jóvenes para que demuestren sus capacidades. Esto significa que hay más posibilidades de que muestren su talento al mundo.



Quién sabe, tal vez en la próxima Copa Verano Coquimbo o Amistosos de Verano Santiago brille un nuevo Alexis Sánchez, Ángel Di María o Nicolás Otamendi. Estamos complacidos de que 1xBet pueda contribuir al nacimiento de nuevas estrellas de gran talento para el fútbol".



En tanto, Felipe Passi, director de Fútbol de Verano 1xBet en Agencia VS, destacó que “esta alianza es el reflejo de una visión en conjunto de organizar y patrocinar eventos deportivos de gran nivel, en la que la comunidad pueda ser protagonista, en este caso del fútbol, entre destacados equipos de Chile y Argentina. Es un gran desafío aportar a la actividad futbolística”.

Acerca de 1xBet



1xBet es una empresa de apuestas reconocida a nivel mundial con más de 15 años de experiencia en la industria. Los clientes de la marca pueden apostar en miles de eventos de más de 60 deportes. Además, el sitio web y la app de la empresa están disponibles en más de 60 idiomas.



1xBet colabora con clubes y organizaciones deportivas de renombre, tales como: Barcelona, Serie A italiana, CAF y otros. Además, el portafolio de socios de 1xBet incluye populares organizaciones de esports como Team Spirit, K23, Tundra Esports, OG Esports y MiBR. La casa de apuestas ha sido continuamente nominada y ganadora de prestigiosos premios, tales como: IGA, SBC, G2E Asia, EGR Nordics Awards, entre otros.