Zinedine Zidane le baja el perfil a la eliminación: "Hay que estar orgullosos de lo que hemos hecho"

Real Madrid perdió 2-1 con el Manchester City en Inglaterra y con esto, Zinedine Zidane, quedó eliminado por primera vez de la Champions League dirigiendo al cuadro merengue.

#UCL El #CityRealMadrid ya ha terminado, nadie sobre el césped del Etihad... excepto estos dos grandes entrenadores, ¿de qué charlarían Zidane y Guardiola al término del partido de Champions?



Una vez finalizado el encuentro, el francés conversó con Movistar y analizó la derrota felicitando al rival y valorando lo hecho por sus dirigidos pese a la eliminación.

"Cuando se pierde no podemos estar contentos, pero hay que estar orgullosos de lo que hemos hecho. También hay que felicitar al rival, ha jugado muy bien, y nada más. No hay que buscar excusas, perdimos los dos partidos, lo más importante es que estoy muy orgulloso del equipo. Hemos hecho todo en el campo pero a veces no te sale. Es merecido para el City. Al principio sufrimos los primeros 20 minutos, luego jugamos bastante bien. En la segunda parte estábamos mejor hasta el segundo gol", aseguró el DT.

Curtois es exigido por la delantera del Manchester City (Getty Images)

Zidane además resaltó lo hecho por su equipo en la Liga de España donde le arrebató el campeonato a su archirrival, el Barcelona.

"Muy buena, no terminamos con un buen resultado pero la tempoarda ha sido muy buena por todo. Hay que estar muy contento de lo que hicimos", cerró