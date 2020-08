Thomas Müller echa al agua al Barcelona antes del 8-2: "Calentaron muy relajados, teníamos más hambre"

Para nadie fue un misterio que las diferencias entre Bayern Múnich y Barcelona comenzaron antes del pitazo inicial del partido que los bávaros les ganaron por 8-2 a los catalanes y decretó su eliminación en semifinales de la Champions League.

Según uno de los ídolos del conjunto alemán, el delantero Thomas Müller, las señales cayeron cuando ambos equipos hacían trabajo precompetitivo en la cancha del estadio Da Luz de Lisboa, en el duelo que pudo terminar con el ciclo de Lionel Messi en el cuadro azulgrana.

"Antes de partido llevábamos ya diez minutos en la cancha cuando apareció el Barcelona y calentó muy relajadamente. Es quizás otra filosofía y no tiene que significar nada, pero se pudo ver que teníamos más hambre", sentenció el campeón mundial.

Thomas Müller desnudó las falencias de Barcelona en su histórica derrota 8-2 ante Bayern Múnich - Getty Images

Müller también se refirió a la coyuntura actual de Messi. "Alguna vez tenía que llegar el día en que se separarían los caminos de Messi y el Barça. Muchos pensaban que sería el final de su carrera pero, aparentemente, las cosas han cambiado", reflexionó.

“Messi es de los mejores, si no el mejor futbolista de este planeta. Me quito el sombrero ante toda su carrera. El cambio que supondría su marcha puede ser interesante para el mundo del fútbol. A excepción de los hinchas del Barça, no creo que nadie lo vea de manera crítica, sino más bien con curiosidad por lo que está por venir“, valoró.

Müller y los hinchas del fútbol

Una de las condiciones del escenario futbolístico actual es la ausencia de público en los estadios. Y el capitán del Bayern Múnich espera que sea una disposición temporal, una transición "lo más corta posible".

"Es posible jugar bien sin público, pero el objetivo final debe ser cuestionado. A la larga, es inconcebible para mí jugar fútbol sin espectadores. La experiencia general es mucho menos satisfactoria", sentenció el ariete germano.

En ese sentido, recordo especialmente "cuando piensas en la pasión que se muestra en la galería en partidos importantes y finales. ¡Eso no se puede reemplazar! Así que, con suerte, será una transición lo más corta posible.

La vuelta del fútbol alemán está pactada para el próximo mes. Bayern Múnich volverá por la Copa de Alemania el 11 de septiembre, cuando enfrente a Düren Merzenich por la primera fase de uno de los tres torneos que ganaron los bávaros en la última temporada.