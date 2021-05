Prensa española llena de elogios a Christiane Endler: "Es, para muchos, la mejor portera del mundo"

Este domingo Christiane Endler buscará cumplir otro sueño más en el profesionalismo. La arquera y capitana de la selección chilena salta a la cancha junto al PSG para alcanzar la gran final de la Champions League Femenina ante el Barcelona.

La guardameta chilena ha sido fundamental para que el elenco parisino se meta en la ronda de las cuatro mejores y tenga aún chances de asegurar un cupo en la definición más importante a nivel de clubes. Y así lo tienen claro en España, donde la llenaron de elogios.

Diario Sport, medio dedicado al Barcelona y uno de los más importantes en dicho país, alabó a la capitana de la Roja. Analizando su carrera, destacaron su importancia no solo en el PSG sino para el fútbol femenino mundial.

Endler y el PSG buscan la final de la Champions League ante Barcelona. Foto: Getty Images

"Las porteras, a veces, son las grandes olvidadas en el fútbol. Un error suyo puede traer consecuencias desgarradoras para un equipo. Un acierto suele quedar en segundo plano. Pero siempre hay excepciones. Y una que está acostumbrada a protagonizarlas es Christiane Endler", explica el texto.

Ahí entran de lleno a destacar sus cualidades bajo los tres palos, que la llevaron a la elite del fútbol femenino. "Cruzó el Atlántico y un año en el Valencia le bastó para conseguir el ‘Zamora’ y ser deseada por los mejores clubes del mundo".

Como si fuera poco, elogiaron el hito de Endler en su paso por España. "Fichó por el PSG y se convirtió en el primer traspaso de la historia del fútbol femenino español. Con ella, el club parisino construyó un seguro bajo palos".

Finalmente aplaudieron su rendimiento en los últimos años. "Sus espectaculares números la han llevado a ser nominada en dos ocasiones al The Best. Y a pesar de no haber sido elegida, es, para muchos, la mejor portera del mundo. Termina contrato este verano, y si el PSG quiere retenerla, tendrá que apostar fuerte por ella. Pretendientes no le van a faltar", sentenciaron.

Ahora Endler se enfoca de lleno en el partido de este domingo entre el PSG y el Barcelona. El empate 1-1 en la ida dejó abierta la llave para cualquiera, aunque son las parisinas las más necesitadas por anotar y así no sufrir por el gol recibido como locales.