Karius rompe el silencio tras su fatídica noche ante el Real Madrid: "Nadie sabe que tuve una conmoción cerebral"

Sin duda alguna, el 26 de mayo de 2018 fue el peor día de la carrera deportiva del portero alemán Loris Karius. El ex golero del Liverpool cometió dos errores garrafales en la final de la Champions League ante el Real Madrid y desperdició una gran oportunidad para quedarse con la Orejona.

A casi dos años de aquel compromiso, Karius rompió el silenco y contó detalles de lo que pasó tras el encuentro: "He aprendido mucho de eso. Tuve una conmoción cerebral después de un golpe de Sergio Ramos, que restringió mi visión espacial. Esto fue comprobado inequívocamente en un estudio detallado realizado por uno de los especialistas en cerebro más importantes del mundo".

"Yo no quería hacerlo público. Cuando se publicó el resultado, hubo mucha malicia e insulto. Nunca lo usé como excusa, pero cuando la gente se burla de alguien que se ha lesionado gravemente la cabeza, no lo entiendo", agregó en conversación con el diario alemán Bild.

Karius cometió dos errores ante el Real Madrid: uno con Benzema y otro con Bale

Además, el actual portero del Besiktas reconoció que recibió amenazas tras la final: "Sí, existieron (amenazas). Pero no puedo tomarlas en serio. Esas son personas que escriben de forma anónima y ni siquiera ponen su cara en el avatar. Creo que si esas personas me ven en público, no dirán una palabra".