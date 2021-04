Josep Guardiola se la cree para la Champions League: "Vamos a salir a ganar, como siempre"

El Manchester City de Josep Guardiola vive un gran momento y tiene la enorme posibilidad de ganar los cuatro títulos que disputa en la temporada pero debe enfrentarse al que ha sido su mayor dificultad desde que salió de Barcelona: la Champions League, en la que cerrará la serie de cuartos de final ante Borussia Dortmund en Alemania, luego de ganar 2-1 en casa.

El entrenador catalán pone la mirada en avanzar a semifinales, la instancia que no ha podido superar fuera del banquillo blaugrana. "No hemos hecho nada todavía. El objetivo es avanzar de ronda y por eso vamos a intentar hacer nuestro juego", comentó en la rueda de prensa previa al compromiso.

Guardiola quiere preservar el estilo ofensivo que caracterizan a sus equipos y no saldrá a defender la ventaja. "Vamos a salir a ganar, a intentar quedarnos con el triunfo, como lo hacemos siempre. La ventaja en la ida no cambia nuestro objetivo. Tenemos que intentar ejecutar nuestro plan. Queremos imponer nuestra idea y hacerles sentir que no vamos a defender el resultado que obtuvimos como locales", apuntó.

Manchester City sacó ventaja de 2-1 en la ida ante el Borussia Dortmund. (Foto: Getty Images)

Pep reconoció la importancia de frenar a Erling Haaland en el conjunto rival. "Sabíamos de su calidad, no hacía falta que lo viéramos en el partido de ida. Pero antes de un partido nosotros analizamos a todo el equipo, no a un solo jugador. El Dortmund es un gran rival y deberemos tener mucho cuidado, no solo con Haaland", indicó.

Guardiola considera que la temporada ya es exitosa para el Manchester City. "Ya estamos en la próxima Champions. Este club lleva 11 años seguidos jugando este torneo. Ningún equipo de la Premier lo había logrado antes. Es fantástico".