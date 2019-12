Ernesto Valverde y partido ante Liverpool en Champions: "Fue el momento más duro del año y de mucho tiempo"

Uno de los momentos más recordados de este año en el fútbol será el partido de vuelta por las semifinales de Champions League de la temporada 2018/2019. El Liverpool dio el gran golpe y le dio vuelta el marcador al Barcelona para meterse en la final que más tarde los coronaría como campeones.

Ernesto Valverde, técnico del cuadro culé, revivió aquel encuentro junto a Barca TV. "Hasta ese momento llevábamos una Champions increíble, éramos el mejor equipo de la competición sin haber perdido ningún partido y llevábamos un 3-0 de la ida tras un partido muy igual", explicó.

Para el DT, el primer gol de los reds fue un balde de agua fría e hizo aparecer viejos fantasmas. "Recuerdo que repetimos el mismo equipo que en la ida y la idea era marcar un gol y no perder la portería rival de vista.. El 1-0 llegó muy pronto y psicológicamente nos recordó Roma, pero nos rehicimos y teníamos el partido en la mano".

"En la segunda parte hubo minutos fatídicos en el que nos hicieron dos goles y nos desequilibramos al ver que nos habían igualado. Intentamos reaccionar pero el 4-0 fue un mazazo. Ellos nos penalizaron y nosotros agachamos la cabeza. Fue durísimo porque veíamos que teníamos en la mano la final. Fue el momento más duro del año y de mucho tiempo", agregó.

Finalmente y pese a que lo intentaron, con Arturo Vidal como gran figura, los blaugrana no pudieron y se quedaron con las ganas, otra vez, de llegar a la final. "Tuvimos que remontar con ellos metidos en el área y no llegó el gol, pero después del mazazo de Liverpool llegábamos tocados aunque no lo quisimos reconocer ni podíamos hacerlo", sentenció.