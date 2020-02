En vivo: Atlético Madrid y Liverpool se miden en un partidazo de Champions

Partidazo. El campeón vigente de la Champions League, Liverpool, arranca su camino en la segunda ronda de la Liga de Campeones, visitando a Atlético Madrid.

El cuadro de Jürgen Klopp visita al de Diego Simeone, por la ida de los octavos de final del certamen internacional.

"Jugar con el Atlético es una de las cosas más complicadas en la vida de un futbolista”, dijo el DT alemán en la previa.

El Cholo le dijo de vuelta que "es un partido en dos tiempos. Y no tengo ninguna duda de que a doble partido hay 50 por ciento de posibilidades para todos, no hay diferencias, no hay posibilidades máximas".

Las formaciones

