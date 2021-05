Arquera del Barcelona se rinde ante Christiane Endler tras frente a frente en Champions League

Christiane Endler y el PSG se quedaron con las ganas, otra vez, de alcanzar la final de la Champions League Femenina. El equipo de la arquera y capitana de la Roja quedó en el camino, cayendo por 2-1 ante el Barcelona.

La para muchos mejor arquera del mundo queda así con al espina clavada de no poder llegar a la definición del torneo más importante a nivel de clubes, pero eso no significa que no reciba elogios. Y es justo en la vereda del frente que se rindieron a sus pies.

La arquera del Barcelona, Sandra Paños, festejó con todo su encuentro ante la chilena. Así lo hizo saber en sus redes sociales, donde alabó a Endler.

Barcelona le quitó a Endler la opción de jugar la final de la Champions League. Foto: Getty Images

A través de su cuenta de Instagram, la guardameta blaugrana publicó una historia en la que aparece abrazando a Tiane al final del partido. Ahí, etiquetó a la capitana de la Roja con una pequeña pero categórica frase.

"Top" fue la palabra con que Paños dejó clara su admiración por Endler, una mujer a la que admira no solo por su nivel futbolístico, sino también por ser la primera jugadora en sellar un traspaso desde el fútbol femenino español, cuando defendía los colores del Valencia.

Ahora, la guardameta del Barcelona se prepara para la gran final de la Champions League, donde enfrentarán a Chelsea el próximo 16 de mayo. Por su parte, Endler alista su estreno en los Juegos Olímpicos de Tokio junto a Chile, buscando cumplir otro de sus sueños.