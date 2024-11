¡Futbol, Santiago Wanderers vs Palestino. Copa Chile 2024. El jugador de Santiago Wanderers Jason Leon, centro, disputa el balon con Benjamin Rojas de Palestino durante el partido de ida de la semifinal regional centro norte de la Copa Chile realizado en el estadio Elias Figueroa Brander de Valparaiso, Chile. 06/07/2024 Andres Pina/Photosport Football, Santiago Wanderers vs Palestino. 2024 Copa Chile Championship. Santiago Wanderers player Jason Leon, center, vies for the ball with Benjamin Rojas of Palestino during a quarter final first leg match of the North-Center regional phase of the Copa Chile Championship at the Elias Figueroa Brander stadium in Valparaiso, Chile. 06/07/2024 Andres Pina/Photosport