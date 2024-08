No es Colo Colo ni la U: Aseguran que Joaquín Montecinos retorna al fútbol chileno

Joaquín Montecinos estaría a detalles de retornar al fútbol chileno. El delantero de 28 años busca reencontrarse con su mejor versión y volver a ser opción para la selección que dirige Ricardo Gareca.

El ex Audax Italiano y La Serena se encuentra en el último proceso de recuperación tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados. Es por ello, que no ha podido sumar minutos en el Xolos de Tijuana.

Sin embargo, el club mexicano decidió mandarlo a préstamo para que vuelva a jugar en el campeonato nacional y así recuperar al jugador que cautivó con su velocidad y potencia.

Durante el mercado de pases del verano se habló que podría llegar a Colo Colo, Universidad de Chile y hasta en la UC sonó como refuerzo. Sin embargo, su traspaso se concretó en este libro de pases de mitad de año y será nuevo jugador de O’Higgins de Rancagua.

La revancha de Joaquín Montecinos

Según indica el programa radial Voz Deportiva, Montecinos llegará a préstamo por 18 meses. Proceso en el que terminará su recuperación y puesta a punto en el equipo que dirige Víctor Fuentes. Pese a que el DT, tras la derrota ante Colo Colo, negó todo tipo de posibilidad de ficharlo.

Joaquín Montecinos buscará recuperar su nivel en O’Higgins

Cabe consignar que el delantero había reconocido que volver a Chile era una opción más que válida para sumar minutos. “No veo la liga chilena como algo mal (…) Al club que llegue voy a llegar con esa mentalidad ganadora y esa rabia de este último año que no me fue bien”, reconoció el seleccionado nacional en enero de este año en conversación con ESPN.

Ahora se espera que la oficialización se haga antes del cierre del mercado de pases este 8 de agosto.