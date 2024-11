Desde el cuadro acerero fueron categóricos en señalar el por qué no entregarán sus cámaras de seguridad para las pruebas de Azul Azul en busca de quitarle puntos al Cacique.

Huachipato aclara por qué no le dará una mano a la U en denuncia contra Colo Colo

Ya es un hecho. De cara a la segunda audiencia y final en el Tribunal de Disciplina por la denuncia de Universidad de Chile en contra de Colo Colo, se confirmó que uno de sus “aliados” como Huachipato no les va a prestar su colaboración.

Esto, luego que desde Azul Azul le solicitaran al cuadro de Talcahuano los registros de la cámaras de seguridad para comprobar que el técnico albo Jorge Almirón incurrió en un “evidente desacato”, lo que negaron tajantemente desde el Bío Bío.

Un día después de que eso se diera a conocer, el diario La Tercera reveló la respuesta que Huachipato entregó al Tribunal de Disciplina para explicar por qué no entregará ese material audiovisual, fundamental para que la U pueda ganar el caso ante Colo Colo.

¿Por qué Huachipato no “ayudará” a la U en denuncia contra Colo Colo?

“En concordancia con lo que señalan las normas aplicables, dichas grabaciones solo pueden usarse en caso de comisión de delito o afectación de la seguridad de los dirigentes, para la identificación de los responsables”, detallan desde el club que preside Victoriano Cerda.

En esa línea, en Huachipato agregan que “en el presente caso, no se ha denunciado ni identificado ningún hecho delictual o afectativo de la seguridad de los dirigentes locales o visitantes que amerite la revisión de dichas imágenes. Por lo tanto, dichas cámaras no deben ser expuestas, por no haber un hecho que lo justifique“.

Finalmente, advierten que la U “ya preguntó por la existencia de dichas cámaras y solicitó en forma verbal la entrega de las mismas a nuestra institución, lo que se denegó por las razones ya expuestas en este escrito”.

¿Qué cámaras pueden facilitar?

Desde Huachipato aclaran al respecto que “las demás zonas del estadio son públicas y de acceso público, razón por la cual no vemos óbice para aportar dicha información requerida por el Honorable Tribunal”.

Sin embargo, enfatizan al Tribunal de Disciplina que “debemos revisar la disponibilidad de dichas cámaras en los DVR del estadio y descargar de los mismos lo requerido, cuestión que es un proceso técnico que llevará algo de tiempo y es imposible aportar ello en menos de 24 horas“.