Es importante tener en cuenta que dependiendo del método que se use, se exige un depósito o un retiro mínimo, variando, incluso, hasta el término en que dura una transacción en reflejarse en la cuenta registrada.

Guía paso a paso para el pago

Betano dispone de siete (7) métodos de depósito y de cuatro (4) para retirar el dinero. Cualquiera de estas formas depende del gusto de cada apostador, pero la cantidad dispuesta por esta casa de apuestas lo vuelve un factor llamativo para el mercado chileno. ¿lo mejor? Que todas las opciones están disponibles para la app o la versión en dispositivo móvil o computadora. Al depositar o retirar, no olvides tener en cuenta los mínimos requeridos, los cuales podrás consultar en los términos y condiciones del operador.

¿Cómo hacer un depósito en Betano?

Recuerda que los depósitos o las recargas es lo que te permite apostar en los eventos o juegos que desees, incluso es lo que te genera la activación del bono de bienvenida y la participación en ofertas o promociones en Betano. Así, que aquí te explicamos cómo hacer un depósito de dinero en tu cuenta:

Busca la página o plataforma oficial de la casa de apuestas Betano. Regístrate como usuario. Para ello, deberás diligenciar el formulario y agregar una contraseña. Una vez sean verificados tus datos personales quedarás activo para ingresar a tu nueva cuenta. Al acceder a tu cuenta, deberás darle clic en la opción “depósito” y seleccionar el método que tengas o prefieras. Continúa con los pasos que se te solicitan según el método de recarga escogido. En algunos casos, y por temas de seguridad, se te pedirán códigos u otras formas de verificación de identidad y de datos financieros. Confirma el monto a depositar y ¡listo! el dinero se verá reflejado en tu cuenta en algunos casos de manera inmediata o hasta 5 minutos después.

¿Cómo hacer un retiro?

Si producto de tus apuestas has multiplicado tu dinero y deseas hacer un retiro total o parcial para disfrutarlo en lo que desees, te presentamos el paso a paso de cómo lograr reclamar tu ganancia:

Ingresa a la plataforma o página oficial de Betano. Luego ingresa a tu perfil o cuenta con el usuario y contraseña que hayas registrado. Al acceder a tu cuenta, busca el botón de “retiro”. Luego selecciona el método que desees o con el que cuentes para retirar el dinero. Diligencia la cantidad o monto a retirar y sigue el proceso que te va apareciendo, según el método seleccionado. Una vez confirmada la transacción, podrás hacer uso del dinero en el método seleccionado en un término entre 1 hora a 2 días hábiles.

Métodos de pago Betano Chile

Los métodos de pago son los mecanismos financieros que dispone la casa Betano para realizar las transacciones de las apuestas con sus clientes. A mayor variedad, los usuarios pueden optar por alguno de esos métodos, según con el que cuenten en ese momento o con el que prefieran. Actualmente, las cuentas bancarias individuales y los monederos virtuales son los predilectos por las personas que visitan este operador.

Así las cosas, llegó la hora de conocer cuáles son los métodos de pago del operador Betano en Chile. A continuación, te enunciamos las diferentes formas con las que cuentan los usuarios para depositar/retirar.

Método de depósito Mínimo o máximo de depósito Tarifa de transferencia Periodo o duración Tarjeta de crédito o débito $5.000 CLP Gratuita Hasta 5 minutos Neteller $5.000 CLP Gratuita Instantáneo Webpay $5.000 CLP Gratuita Instantáneo Banco Estado $5.000 CLP Gratuita Instantáneo Skrill $5.000 CLP Gratuita Instantáneo Santander $5.000 CLP Gratuita Instantáneo Transferencia Bancaria $5.000 CLP Gratuita Hasta 5 minutos

Métodos de retiro Betano Chile

Existen varios métodos para retirar el dinero en Betano. El apostador puede elegir una opción, pero eso no significa que siempre deba usar la misma. Si dispone de otra opción, podrá variar y elegir la que mejor le convenga, por ejemplo, en el tiempo de demora en aparecer el pago.

Método de retiro Mínimo o máximo de depósito Tarifa de transferencia Periodo o duración Tarjeta visa o mastercard $15.000 CLP Dependiendo del banco podría tener una comisión Hasta 3 días hábiles Neteller $20.000 CLP Gratuita Hasta 24 horas Skrill $20.000 CLP Gratuita Hasta 1 hora Transferencia bancaria $15.000 CLP Dependiendo del banco podría tener una comisión Hasta 2 horas

Preguntas frecuentes sobre los métodos de pago en Betano Chile

Es común que en la aplicación o selección de los métodos de pago surjan dudas e inquietudes por parte de los apostadores del operador Betano. Por eso, decidimos finalizar este artículo con algunas de las respuestas a preguntas más frecuentes que realizan los usuarios de la web. En caso de que no encuentres respuesta a tu consulta, te invitamos a comunicarte con el servicio al cliente de Betano en Chile, donde obtendrás una atención especializada a lo que requieres.

1. ¿Existe algún tipo de restricción para usar los métodos de pago?

Es importante tener en cuenta que para depositar o retirar dinero en Betano existen algunas restricciones, tales como: i) tener al menos 18 años de edad; ii) residir en Chile; iii) proporcionar información veraz al crear una cuenta; y, iv) tener en cuenta los montos mínimos de retiro.

2. ¿Se requiere verificar la identidad del apostador para poder depositar/retirar?

Sí. Como parte de la seguridad que ofrece la casa Betano, todos los usuarios al registrarse por primera vez en su plataforma deberán diligenciar correctamente todos los datos personales y suministrar un correo electrónico a donde se enviará un código con el cual se verificará la identidad de la persona.

3. ¿Se puede anular un retiro de dinero ya solicitado?

En términos generales no es posible anular un retiro de dinero solicitado, pero existen excepciones como: i) los retiros que aún no se han procesado; ii) retiros que, aunque ya fueron procesados, no se han acreditado en la cuenta. En caso de querer anular un retiro, podrá hacerlo desde su cuenta en la opción “cancelar retiro” o comunicándose con la línea de atención al cliente.

4. ¿Cuál es el límite de retiro de dinero en Betano?

Los límites para retirar dinero dependen del método que se use y del historial de apuestas que se tenga en Betano. Para el caso de tarjetas de crédito/débito el retiro máximo diario es de $5.000.000 CLP, mientras los monederos electrónicos o virtuales permiten solo $700.000 CLP por día.