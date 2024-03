Código promocional Betano

Recuerda que para acceder a la promoción de bienvenida de Betano puedes registrarte con el código promocional. Añádelo justo sobre el final de tu registro en el sitio del operador. Obtén una bonificación del 100 % de tu primer depósito hasta 200 000 pesos. Aquí puedes ver cómo obtenerlo.

Cuando entras a la página principal de Betano encuentras las opciones para registrarse o iniciar sesión. Puedes ocupar el código promocional en el registro o antes del primer depósito.

Si todavía no creaste tu cuenta, hazlo en pocos minutos completando el formulario de registro. Puedes hacer el proceso en una computadora de escritorio o en tu dispositivo móvil. Te aparecerá la siguiente página.

Introducción a Betano

Betano es un sitio de juegos online con ubicación en Malta, operado por la empresa Kaizen Gaming. Su licencia está vigente desde el 2019. Esta empresa comenzó en 2012 en Grecia como una compañía de juegos y tecnología (GameTech) con un crecimiento rápido.

Precisamente, su embajador a nivel global es el basquetbolista griego Giannis Antetoukounmpo, jugador de los Milwaukee Bucks de la NBA. Esto le da un respaldo y prestigio del que no pueden presumir otras casas de apuestas.

Actualmente, auspicia a muchos clubes de Brasil, Portugal, Rumania, República Checa, Grecia y Chipre. Su reconocimiento le ha llevado a patrocinar la próxima EuroCopa Alemania 2024 y la Copa América Estados Unidos 2024.

Más información sobre Betano

A continuación, la experiencia comparada de Betano vs otros sitios de apuestas. Aprovecha cada uno de los enlaces para ir a la sección que más te interese.

Cómo hemos probado Betano.

Oferta de mercados de apuestas.

Promociones para jugadores registrados.

Aplicación móvil.

Retransmisiones en directo.

Apuestas en vivo.

Opción cash out de Betano.

Bet builder de Betano.

Request-a-bet de Betano.

Cómo registrarse con Betano.

Atención al cliente.

Información sobre la licencia.

Métodos de pago.

Resumen.

Preguntas frecuentes.

Cómo hemos probado Betano

Acceder al sitio es muy fácil, ya sea mediante computadora de escritorio o dispositivo móvil. El sitio te envía de inmediato a la opción de registro para ocupar la bonificación de bienvenida.

El registro lo puedes hacer de inmediato o bien yendo a su botón específico en la esquina superior derecha. Una de las ventajas sin duda es la presencia de su app móvil, actualmente disponible para sistema operativo Android. Se descarga directamente desde el sitio, navegando hasta la parte inferior.

Ya sea si ocupas la App o te conectas mediante su sitio web, la experiencia es cómoda y satisfactoria. Algo que parece bastante innovador es la presencia de “Historias” dentro del sitio, como si se tratara de una red social. En esta sección encuentras enlaces directos a información útil y actualizaciones de ofertas.

El hecho de tener una app ya lo hace superior a aquellas que no la tienen. Por ejemplo, Rojabet, Coolbet, Bet7, u otras. Más adelante se verá en detalle sus características y el funcionamiento de la aplicación.

Oferta de mercados de apuestas

Betano ofrece múltiples opciones de apuestas en fútbol, destacando en su página principal las mejores ligas del mundo. La oferta de cada día estará relacionada con lo más importante de la jornada.

Betano tiene la costumbre de colocar al principio los partidos destacados que son aquellos que tienen “SuperCuota”. Se pueden distinguir con el botón anaranjado con las siglas “SC”. Ya se entrará en más detalle sobre esta opción.

Dentro de la oferta de mercados como tal, en el fútbol dependerá de la relevancia del partido. Por ejemplo, un partido de una liga europea o un torneo continental tendrá muchas más opciones que un partido amistoso.

Tomando como referencia el partido Godoy Cruz vs Colo Colo (Fase previa Copa Libertadores) Betano tiene una oferta de mercados regular. Esto es porque tiene los mercados clásicos, asociados al resultado, pero también a eventos dentro del partido. Por ejemplo, quién anotará el siguiente gol.

Operadores como Rojabet se centran más en el resultado. De hecho, de las 235 ofertas de este partido, muchas son del resultado exacto, algo muy difícil de pronosticar. Otro competidor, 1xbet, se centra en eventos dentro del juego. Pese a tener amplia variedad, redundan un poco en su oferta.

Promociones para jugadores registrados

Dentro de las apuestas deportivas, Betano ha incorporado múltiples promociones. En este aspecto se está pareciendo bastante a lo que hace Coolbet.

Por ejemplo, ya no solo da como ganador a un equipo que consigue dos goles de ventaja en fútbol. También ha incorporado deportes como el balonmano, dando como ganador al equipo que consiga una ventaja de seis anotaciones.

En otros deportes como hockey sobre hielo, esa ventaja ganadora se reduce a tres goles. En voleibol da como ganador al equipo que consiga dos sets de ventaja (se juega al mejor de 5). Y en tenis dará como ganador si el jugador que apostaste gana el primer set por 6-0 o 6-1.

En disciplinas como baloncesto ocurrirá lo mismo al conseguir una ventaja de 20 puntos. En fútbol americano ocurre a 17 puntos de distancia. Y en béisbol se aplica esta promoción a las 5 carreras de ventaja.

Si eres aficionado a las principales ligas europeas, estarás listo para cumplir la “Misión del Fin de Semana”. Consiste en apostar al menos 25.000 con al menos dos selecciones y cuota de 1.60 o superior. Si gustas, puedes hacer varias apuestas de al menos 5.000 pesos, siempre que no incluyan resultados contradictorios. Por ejemplo, que apuestes que gana un equipo y en otro boleto coloques que ese mismo equipo pierde.

Si te apuntas a la misión y terminas con éxito, recibes una apuesta gratuita de 10.000 pesos. Para esta misión no se puede ocupar “Bet Builder”, “SuperCuotas” ni apuestas de sistema. Tampoco cumples los requisitos de apuestas si usas “Cashout” en alguna de tus jugadas.

Esta es una promoción mucho más consciente si se compara con 1xbet, que tiene la “Batalla de Combinadas”. Básicamente, consiste en que el que apuesta más se lleva un premio. En Rojabet hay una promoción parecida que otorga 10.000 de premio si apuestas 40.000 a cuota 2.50 o superior. Pero, te premian solo si ganas. En Betano te premian incluso habiendo perdido tus apuestas.

Aplicación móvil

Lo primero es señalar que la app de Betano se descarga de forma rápida y sencilla desde el sitio web. No es necesario ocupar ninguna tienda de aplicaciones o enlaces adicionales. El tamaño de memoria requerido en tu dispositivo móvil es de 152 MB aproximadamente. Ahora bien, tiene la desventaja de que solo se puede descargar en sistema operativo Android.

La aplicación de Betano Chile logra optimizar el tamaño y el contenido de cada página a tu pantalla. Volviendo al ejemplo del partido Godoy Cruz vs Colo Colo, si se navega por el sitio puedes llegar al fondo. Es decir, ver todos los enlaces de interés y avisos de responsabilidad. En la app no ocurre eso. Solo te muestran lo que corresponde al partido y los mercados disponibles.

En ese sentido, la aplicación móvil de Betano tendría bastantes similitudes a la aplicación de otros operadores. Algunas que comparten características con Betano son Sportingbet, Marathonbet, Estelarbet o Novibet. Todas ellas tienen aplicaciones nativas que se descargan directamente desde el sitio web.

Betano está en desventaja si se compara con otra app como la de 1xbet. Para empezar, este sitio cuenta con aplicación para sistemas Android, iOS y Microsoft, aunque sea menos común.

Además, cuando se abre un evento, los caracteres y los datos se aprecian en un tamaño mucho más cómodo. Esto quiere decir que sus elementos no están tan aglutinados como en el sitio web. La visualización de Betano es similar en la app y en su sitio web. A favor, la app de Betano inicia mucho más rápido respecto a la de 1xbet que carga muchos más datos.

De todas formas, el hecho de tener una aplicación le da un mejor estatus al compararse con otros operadores.

Betano Clasificación Velocidad 4/5 Diseño de la app 5/5 Facilidad de uso 3.5/5 Tamaño de descarga 152 MB Disponible para iOS y Android Solo para sistema Android

Retransmisiones en directo

Las transmisiones en directo o “Live Streaming” hacen que un sitio prevalezca por sobre otros. En el caso de Betano cuenta con una buena oferta al respecto. Para confirmar si un evento tiene “Live Streaming” revisa si tiene el icono del triángulo blanco con fondo celeste. La retransmisión podría tener un desfase de hasta 5 segundos respecto a la original, pero no pierde nitidez. Los principales partidos que retransmite Betano son las ligas de Italia, España, Alemania y Francia.

Si se compara con otros sitios, casas de apuestas como Rojabet cuenta con muy pocos eventos con streaming. Además, suelen tener problemas de audio. Otros operadores como Coolbet ni siquiera tienen retransmisiones en directo.

Para tener el streaming de Betano disponible en tu cuenta debes cumplir dos condiciones. Tienes que iniciar sesión en tu cuenta y también tener saldo en tu cuenta. Puede sonar excluyente, pero de esta forma Betano se asegura de quien mira puede apostar. Enseguida se detalla con más precisión cuáles son los requisitos para acceder a las transmisiones en vivo de Betano.

Cómo acceder al servicio de retransmisión en vivo de Betano

Para acceder a las retransmisiones que ofrece Betano tienes que estar registrado y tener tu sesión iniciada. Además, revisa si cumples con alguna de estas condiciones

Tener al menos 100 pesos de saldo disponible en tu cuenta.

Tener al menos una apuesta abierta en los últimos siete días.

Tener disponible una Apuesta Gratis o Apuesta Gratis Turbo.

En las últimas 24 horas tener al menos una apuesta resuelta.

Si no cumples con alguna de estas condiciones Betano te avisará. Por lo general te aparecerá un mensaje que sugiere hacer un depósito. Luego de hacer un abono, aunque sea el mínimo, tendrás a disposición el servicio de streaming de Betano.

Apuestas en vivo

Betano incluye en su página de inicio los eventos en vivo más destacados. Además de las ofertas diarias, da énfasis a lo que ocurre en directo. A continuación, echa un vistazo a cómo se visualiza la página principal (home) y la sección específica de apuestas en vivo:

La página principal de Betano y la vista de apuestas en vivo son bastante similares. La única gran diferencia es que en las apuestas en vivo no aparecen los eventos destacados en un banner principal.

La opción inicial no la tienen todas las casas de apuestas. Por ejemplo, en el caso de Coolbet mezclan partidos en vivo con “los populares en Chile”. O en otros operadores como Betway dan más importancia a las promociones. Esto provoca una visión algo desordenada. La vista de Betano se parecería más a la de sitios como Novibet.

Opción Cash Out de Betano

Cash Out de Betano te permite retirar la apuesta antes de que finalice. Para saber si una apuesta tiene Cash Out tienes que seleccionar la opción de Cobrar y ver si es permitido. Ahora bien, un requisito indispensable para hacer Cash Out es que el mercado apostado aún esté abierto. Además, el importe a retirar tiene que superar en, al menos, un 5% a la apuesta inicial. Es decir, tienes que tener opciones de ganar. A continuación, un ejemplo práctico.

Hay sitios en los cuales esta opción casi no está disponible como Rojabet. En 1xbet permite vender tu boleto a un precio inferior, pero llega un punto en que no se puede. Comparado a operadores como Coolbet o bet365, va en desventaja. Aquí sí se puede hacer Cash Out por un importe inferior.

Bet builder de Betano

Bet builder de Betano es bastante práctico y sencillo. Se ubica al lado derecho de los mercados como un botón especial. Al activarlo, puedes hacer una apuesta con los mercados de un solo evento. En una apuesta Bet Builder puedes seleccionar hasta 10 mercados, siempre que no se contradigan.

Importante considerar que si uno de los mercados se anula, la apuesta completa será anulada. Por ejemplo, si apuestas que un jugador específico hace un gol o recibe tarjeta y no juega, se anula todo.

Request-a-bet de Betano

Una función destacada que tiene Betano es el “Mentor de Apuestas”. Con esta opción te muestran alternativas de partidos acordes a la ganancia potencial y a tu importe. Es ideal si eres nuevo y quieres recibir alguna sugerencia. Similar al “Generador de Combinadas” de Coolbet, donde sugieren eventos con un rango de cuotas (1.50 a 2.50 o más).

Por ejemplo, si tienes 5.000 pesos para jugar y tienes pensado ganar entre 10.000 y 30.000. El Mentor de Apuestas te sugiere las siguientes apuestas:

Tottenham Hotspur le gana en casa a Wolverhampton Wanderers: 1.60.

Burnley pierde en casa contra el Arsenal al descanso y al final del partido: 1.90.

Manchester City vs Chelsea, más de 2.5 goles en total: 1.47.

Cuota total: 4.47 x 5000.

Ganancias potenciales: 22350.

Cómo registrarse con Betano

Para hacer el registro en Betano hay que seguir una serie de pasos que se detallan a continuación. Asegúrate de seguir esta lista para ahorrarte inconvenientes:

Dirígete al sitio web de la casa de apuestas a través del enlace que te ofrecemos arriba. Comienza el proceso de creación de tu cuenta. Introduce tu información personal. Escribe el código de bono/promoción. Lee los términos y condiciones de la oferta de la casa de apuestas. Termina de configurar tu cuenta. Haz tu primer depósito. Procede con tu primera apuesta deportiva. Asegúrate de que tu primera apuesta cumpla los requisitos para recibir el bono de bienvenida. Es decir, cuota 1.65 o superior.

Recuerda que para que el bono sea considerado como saldo normal tendrás que jugar el monto total con rollover x5. Te lo ilustramos con un ejemplo. Si depositaste 10.000 pesos te bonifican 10.000 pesos y te quedas con 20.000 pesos. Tendrías que apostar un total de 100.000 pesos.

Atención al cliente

Betano tiene variadas formas de resolver las dudas de los usuarios. Para acceder a ellas tienes que bajar hasta la entrada “Centro de Ayuda”. En primera instancia hay un buscador de palabras clave.

En segunda instancia, hay hasta ocho apartados con preguntas frecuentes divididos por temáticas. Por ejemplo, transacciones, verificación de cuenta, promociones y ofertas, etc. Uno de los apartados incluye tutoriales con vídeo.

Además, justo debajo de esa sección hay otros enlaces con información de interés relacionado con preguntas frecuentes. Es probable que encuentres respuesta a tu inquietud en este apartado.

Si tu inquietud aún no ha sido resuelta, puedes hablar por el chat en vivo. En esa instancia, igualmente, debes seleccionar el tema en el que necesitas ayuda. Luego de ingresar a la sala de chat, tarda aproximadamente tres minutos en asignarte un agente. Hablas con una persona real. El servicio de chat está disponible durante las 24 horas del día.

Si tienes algún problema mayor, la última instancia es el correo electrónico ayuda_cl@betano.com.

Betano Opciones de servicio al cliente Correo electrónico ayuda_cl@betano.com Número de teléfono No tiene Horas de chat en vivo Sí – Disponible 24/7 Sección de preguntas frecuentes Sí

Información sobre la licencia

Al referirse a la confianza que otorga Betano hay que empezar por la compañía que maneja sus productos. Betano es uno de los operadores a cargo de Kaizen Gaming. Esta empresa se estableció en Malta y tiene la autorización de juegos de dicho país.

Kaizen Gaming cuenta con la certificación internacional ISO/IEC 27001 por primera vez en el año 2017. Fue renovada el año 2023 y está vigente hasta el año 2025. Toda esta información la encuentras disponible en el sitio web con la documentación original.

Por último, cabe mencionar que Betano forma parte de la International Betting Integrity Association (IBIA). Esta entidad vela por la integridad de las apuestas. Así trata de prevenir la corrupción en las actividades deportivas a causa de las apuestas.

Métodos de pago

Más adelante te encontrarás con una tabla que contiene las alternativas para ingresar dinero a tu cuenta de Betano, como también para retirar probables ganancias. Ninguna de estas opciones, ya sea para depósito o retiro, cobrará comisiones.

Una de las opciones curiosas para depositar, aunque tal vez poco usada, es el pago en efectivo. Pero, ¿cómo se hace? Para ello, generas un cupón del cual se desprende un ID de cliente.

Luego tienes que ir a un tótem de Servifácil en supermercados Líder, Express de Líder o Acuenta. Ingresas con tu rut y el ID de cliente para generar un cupón que puedes pagar en cualquier caja. La validez de este cupón es de 2 horas desde que generaste el ID en el sitio de Betano.

Método de depósito Depósito mínimo Tiempo de transacción Webpay, incluye tarjeta de débito, crédito y prepago como Mach, Tenpo o Tapp. 5000 pesos Hasta 5 minutos Tarjetas de crédito / débito (Visa, Mastercard, Visa Electron) 5000 pesos Hasta 5 minutos Efectivo (con cupón Servifácil en Supermercados Líder, Acuenta y Líder Express) 2000 pesos Hasta 5 minutos Transferencia directa (solo disponible para Banco Santander y BancoEstado) 5000 pesos Hasta 5 minutos Billeteras virtuales (Neteller, Skrill y Skrill 1-Tap) 10000 pesos Instantáneo

Los métodos de retiro son similares a los de depósito, salvo en el caso de depósito en efectivo. Si utilizaste esa opción para depositar, el retiro es mediante transferencia bancaria. Recuerda que el retiro de tus potenciales ganancias, requiere primero verificar tu cuenta.

También es importante indicar que no podrás efectuar ningún retiro si no has jugado el dinero depositado. Es decir, para cada depósito, ya no solo el primero, tienes que cumplir con un rollover 1x.

Aclarado este punto, aquí tienes el resumen de las alternativas para retirar tus potenciales ganancias en Betano. Cada una tendrá sus ventajas y desventajas, según lo veas.

Método de retiro Retiro Mínimo Tiempo de transacción Tarjeta de crédito / débito 15000 pesos Hasta 3 días hábiles Transferencia bancaria 15000 pesos Normalmente 2 horas Neteller 20000 pesos Normalmente hasta 24 horas Skrill 20000 pesos Normalmente hasta una hora

Resumen

La experiencia general en Betano es bastante cómoda y práctica. Desde el inicio, es un sitio fácil de navegar. No contiene elementos que abrumen al jugador, es decir, no hay una saturación de información. Esto invita a quedarse y comenzar con el primer paso que es el registro.

En este punto no hay demasiada complicación. Se solicita la misma información que podrías encontrar en los demás sitios. A favor, tiene la ventaja de poder completar el proceso a través de la cuenta de Google o Facebook.

La oferta de mercados en apuestas deportivas no es la más completa, pero se hace suficiente. Por lo general, el usuario opta por apuestas clásicas y no tan específicas o complicadas. Las promociones asociadas a las apuestas se encuentran fácilmente en el sitio y están bien explicadas.

Al momento de hacer una apuesta en vivo puedes aceptar los cambios de cuota. Algunos sitios no te lo permiten y bloquean tu apuesta. Betano permite asumir los cambios y seguir adelante con tu apuesta.

El servicio de atención al cliente es rápido y oportuno. Además, está disponible siempre en cualquier momento. Además, tienes varios canales para atender tus solicitudes.

Las alternativas para métodos de pago no es la más exhaustiva, pero es bastante práctica y cómoda. Así mismo para los métodos de retiro dispuestos para obtener tus posibles ganancias

Todos estos aspectos se aplican tanto para el sitio web como para la aplicación móvil. Su uso es simple y cómodo, y encuentras todas las funciones que podrías necesitar.

Preguntas frecuentes

Para finalizar esta guía con las Betano opiniones de Chile 2024 te dejamos un resumen con las principales preguntas frecuentes.

¿Es Betano una casa de apuestas segura?

La empresa que maneja Betano es Kaizen Gaming. Esta cuenta con licencia de la MGA (Malta Gaming Authority) para funcionar. Además, tiene la certificación internacional ISO/IEC 27001 por parte de Lloyd’s Register Quality Assurance hasta el año 2025.

¿Cuál es la oferta de bienvenida de Betano?

La oferta de bienvenida de Betano consiste en duplicar tu primer depósito hasta 200 000 pesos para ocuparlo en apuestas deportivas. Te lo explicamos con más profundidad más arriba. Sin embargo, para convertirlo en saldo retirable, tienes que jugar tu depósito más el bono con rollover x5, cuota 1.65 o superior.

¿Betano tiene aplicación para dispositivos móviles?

Sí. Betano cuenta con una aplicación nativa descargable directamente desde la versión móvil del sitio. Cabe aclarar que, actualmente, solo está disponible para dispositivos con sistema operativo Android. Requiere aproximadamente de 153 MB de espacio para su correcta instalación.

¿Cuánto tardan en procesarse los retiros de Betano?

Todo dependerá del método de pago que ocupes para hacer tus retiros. Si empleas tarjeta de crédito o débito puede tardar hasta 3 días hábiles. Si prefieres transferencia bancaria, tardan máximo dos horas. Por último, puedes hacer el proceso con billeteras virtuales como Skrill, que tarda una hora, y Neteller hasta 24 horas.