Inter vs Genoa | Día, horario y canal para ver en vivo al equipo de Arturo Vidal y Alexis Sánchez en la Serie A

Ya comenzó La Liga, la Premier League, la Bundesliga y la Ligue 1. De los principales torneos del fútbol europeo, solo falta la Serie A, que lo hará este fin de semana con el duelo entre el Inter de Milán de Arturo Vidal y Alexis Sánchez vs Genoa.

El equipo donde alguna vez brilló Iván Zamorano, es el actual campeón del fútbol italiano, aunque diversos problemas económicos lo han hecho desprenderse de grandes figuras como Romelu Lukaku, vendido a Chelsea y Achraf Hakimi al PSG, entre otros. También vio partir al técnico Antonio Conte y en su reemplazo aterrizó Simone Inzaghi.

En cuanto a refuerzos, llegaron entre otros a los Nerazzurri Edin Dzeko desde la Roma y Hakan Çalhanoğlu, directamente desde el rival Milan. Los cambios en el equipo en su intento de hacer un reajuste económico aún no se detienen. De hecho la presencia de Arturo Vidal y Alexis Sánchez aún no está 100% garantizada para esta temporada, debido a que ambos jugadores poseen de los sueldo más altos del plantel, por lo que no se descarta que puedan salir.

Para el debut ante Genoa, el tocopillano ni siquiera podrá estar en cancha debido a una rebelde lesión en la pantorrilla, que incluso lo tiene en duda para los duelos por Eliminatorias de la Roja. Vidal en cambio sí diría presente en el estreno de la Serie A, intentando convencer a Inzaghi de su continuidad.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter vs Genoa por la Serie A?



Inter vs Genoa juegan este sábado 21 de agosto a las 12:30 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Inter vs Genoa?



El partido entre Inter y Genoa será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Inter vs Genoa?



Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en ESPN Play.