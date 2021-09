Universidad de Chile deshizo todo lo bueno que venía haciendo bajo el mando de Esteban Valencia y fue atropellado por un Colo Colo al que le bastó la inspiración inicial para controlar absolutamente el Superclásico y llevarse la victoria por 3-1.

La bajísima actuación de Camilo Moya y Mario Sandoval le entregó la manija a la visita, que enfrentó uno a uno a la última línea azul y liquidó rápidamente un trámite que parecía más estrecho en las cuentas previas.

Este es el análisis individual de la mala actuación de Universidad de Chile en el clásico.

Fernando de Paul: contuvo todo lo que tuvo a su alcance, pero no tuvo nada que hacer cuando Colo Colo se puso en ventaja

Yonathan Andía: irregular en la escalada ofensiva, no pudo en el primer gol. Terminó perdiendo con Solari y el argentino sacó el mejor provecho.

Fernando de Paul no tuvo acciones para lucir y atajó todo lo que llegó a sus manos

Osvaldo González: no volvió a su posición después de una falta sobre Leonardo Gil y permitió la proyección de Solari, el ingreso de Iván Morales y el gol de Bolados

Ramón Arias: partido en falso del uruguayo, que mostró su peor cara en Chile. Fue superado en velocidad y sentenció el resultado prematuramente con un autogol

Marcelo Morales: más malas que buenas, todavía sin el aplomo necesario para leer a Bolados u Opazo.

Camilo Moya: era él o Galani y Valencia lo privilegió. Pero se perdió con el temprano adelantamiento de Costa, corrió detrás de la pelota y salió por una amarilla evitable

Gonzalo Espinoza: un calco de Leonardo Gil en el despliegue, pero sin ningún éxito. Falló pases, perdió la pelota y no pudo enhebrar en ataque

Camilo Moya no encontró su posición y permitió que Costa se desplegara a sus espaldas

Mario Sandoval: horrible partido hasta su expulsión por un patadón. No estuvo a la altura y sentenció la derrota azul con su salida.

Franco Lobos: el mejor de los azules, sobre todo por el esfuerzo físico. Pero no tuvo asociación y terminó como solista en el ataque.

Joaquín Larrivey: no recibió balones con ventaja. Cuando salió del área le ganó Falcón, y cuando se estacionó, lo superó Amor.

Pablo Aránguiz: vuelve a la posición de extremo sin ningún efecto. No marcó a Opazo, no desbordó y no se asoció. ¿Cómo hubiera jugado de enganche?

Marcelo Cañete: pese a la desventaja numérica, tomó el balón en la mitad del segundo tiempo e insinuó una positiva reacción. Buen gol.

Marcelo Cañete se avivó para anotar el descuento de Universidad de Chile en un clásico desigual

Junior Fernandes: al menos pudo crearse opciones de gol de manera individual, luego de recorrer un largo trecho en un equipo cortado. Se pondrá a punto.

Sebastián Galani: cuando Colo Colo se había liberado de amarras, patrulleó el mediocampo para buscar balones y conectores y se impuso a medias.

Nahuel Luján: ingresó con vértigo pero se fue desperfilando cuando Colo Colo pobló su zona de seguridad. No pudo desequilibrar.