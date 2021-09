U de Chile Femenino vs Cobresal EN VIVO: Ver ONLINE el cierre de la fase de grupos del Campeonato de Primera División

Este sábado se comenzará a disputar la 14° fecha del Campeonato Femenino de Primera División, esta será la última jornada de la fase regular del futbol femenino y tendrá grandes encuentros como el que protagonizará la Universidad de Chile y Cobresal en el CDA Leonel Sánchez.

La U viene de derrotar de manera contundente por tres goles a cero a la Universidad Católica, en una nueva edición del clásico universitario, duelo pendiente que corresponde a la octava fecha del futbol nacional.

Las estudiantiles llegan a este encuentro ante las mineras ocupando el primer lugar del grupo B de la fase de grupos del torneo con 35 puntos, y una súper racha de once triunfos y dos empates. Actualmente es el único cuadro que se mantiene invicto tras la caída de Santiago Morning a manos de Colo Colo.

Cobresal por su parte, se encuentra actualmente en el último lugar del grupo B y solo ha conseguido sumar 7 puntos en trece encuentros. El cuadro del norte del país está peleando por no descender y si bien ya no tiene la opción matemática de salvarse de todo, aún puede aspirar al partido por el repechaje, por lo que debe ganar y esperar que Temuco no derrote a Palestino.

Día y hora: ¿Cuándo juegan U de Chile Femenino vs Cobresal?

U de Chile Femenino vs Cobresal juegan este sábado 11 de septiembre a las 11:00 a.m hrs.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por STREAMING a U de Chile Femenino vs Cobresal?

El partido será transmitido por STREAMING por la página de Youtube y el Facebook de la Universidad de Chile y a través de la Magia Azul.