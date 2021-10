Por entrar a zona de playoffs. La Sub 21 de Universidad de Chile se enfrenta a Audax Italiano en el Centro Deportivo Azul por la cuarta jornada del Campeonato Fútbol Joven.

EN VIVO | Universidad de Chile busca el triunfo en la Sub 21 ante Audax Italiano por el Campeonato Fútbol Joven

Se aproxima una nueva jornada del Campeonato Fútbol Joven 2021, y Universidad de Chile salta a la cancha, al igual que el resto de participantes, en las categorías Sub 18 y Sub 21. Los azules se enfrentarán en la cuarta fecha a Audax Italiano por el Grupo 5 del certamen juvenil.

Universidad de Chile busca conseguir su primera victoria en el torneo por la categoría Sub 21 y escalar en la tabla de posiciones. Los azules vienen de una dura derrota en la tercera jornada ante Deportes Recoleta, por lo que el encuentro en el CDA le viene para levantar la moral.

Más tarde, en Ciudad de Campeones, la Sub 18 del Chuncho intentará seguir con su invicto, luego de conseguir una victoria y dos empates, y así comenzar a asegurar su lugar en la fase final del campeonato ante Audax Italiano.

Día y hora: ¿Cuándo juega Universidad de Chile vs Audax Italiano por el Campeonato Fútbol Joven Sub 21?

Universidad de Chile vs Audax Italiano jugarán el día viernes 1 de octubre a las 9:30 hrs en la cancha Leonel Sánchez del Centro Deportivo Azul.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo por TV a Universidad de Chile vs Audax Italiano por la Sub 21?

El partido de Universidad de Chile vs Audax Italiano por la Sub 21 del Campeonato Fútbol Joven no será transmitido por televisión.

ONLINE: ¿Dónde ver en vivo por streaming a Universidad de Chile vs Audax Italiano por la Sub 21?

El partido de Universidad de Chile vs Audax Italiano por la Sub 21 del Campeonato Fútbol Joven podrá ser visto por streaming en el canal de YouTube y en la página de Facebook de Universidad de Chile. Además, por el canal de YouTube y en la página de Facebook de RedGol, como también en www.redgol.cl